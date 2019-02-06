2019年02月06日 04:09 中國時報 趙政岷

1973年9月11日中午，智利聖地牙哥街頭上，英製霍克獵人噴射機在大眾頭頂上呼嘯而過，總統府莫內達宮被丟炸彈。3年前當選左派大聯盟領袖的薩爾瓦多‧阿言德總統在國營廣播電台發出了頑抗宣言，希望他的眾多支持者會走上街頭捍衛民主。但是抵抗並未成形。保衛總統府的憲兵拋棄了他，阿言德總統喪生。智利的民主隨之死去。這是我們傾向認為的民主死法：死於軍人之手。冷戰期間，將近3/4的民主崩潰是因為政變。

但打破民主，還有另一個方式。比較沒那麼戲劇性但同樣具毀滅性。民主可能不死於將軍，而是死於民選領袖之手─推翻讓他們掌權之程序的總統或總理。這些領袖有的迅速拆解民主制度，像德國希特勒在1933年國會大火之後的行動。不過比較常見的是，民主以幾乎看不出來的步調逐漸腐蝕。

這就是現在民主的死法。從冷戰結束後，大多數民主崩潰不是將軍與士兵，而是民選政府本身造成的。就像委內瑞拉的查維茲·喬治亞、匈牙利、尼加拉瓜、祕魯、菲律賓、波蘭、俄羅斯、斯里蘭卡、土耳其和烏克蘭的民選領袖都推翻民主機制。現代的民主倒退始於選票箱。

兩位哈佛政治學教授史蒂文‧李維茲基、丹尼爾‧齊布拉特出版了《民主國家如何死亡：歷史所揭示的我們的未來》一書，一下子成為《紐約時報》的暢銷書，已翻譯成15種語言。號稱是關心當下川普總統必讀的書，同樣也是關心台灣民主發展人士新年度最該讀的書。

作者根據多年研究，深度解析了民主制度如何與為何死亡，發現當今世界上的民主制度充滿了危險。過去發生的民主挫敗多是在歐洲黑暗的1930年代或在拉丁美洲壓抑的1970年代。但如今民主正在退步，甚至他們做夢都想不到的是，這事一樣會發生或正發生在美國。

當政客把對手當敵人，恫嚇自由媒體，威脅拒絕接受選舉結果。他們企圖弱化民主的制度性緩衝，包括法院、情報單位與倫理機構。學者們越來越擔心全世界的民主可能都受到了此一威脅，甚至在民主早已是理所當然的國家都躲不過。匈牙利、土耳其與波蘭的民粹政府攻擊民主機制，極端勢力在奧地利、法國、德國、荷蘭與其他歐洲國家的選舉中大有斬獲。而在美國，史上頭一遭沒有公職經驗、看不出對憲法權利的尊重、顯然極權傾向的人選上了總統。

這一切代表什麼？我們正經歷民主國家的衰落與滅亡了嗎？通往崩潰的路往往隱晦又危險。在選舉之路，街上沒有坦克，憲法與其他名義上的民主機制原封不動，民眾還是會繼續投票，但民選當選的獨裁者正以表面維持的民主表象，暗地抽換民主內容。

許多政府顛覆民主的手段是，因為有立法機構許可或被法院接受來包裝「合法專制」；以深化民主的改革努力，美其名讓司法更有效率遂行控制；報紙或電視雖還是發行，但卻被收買或壓迫陷入自我審查；公民繼續批評政府，但經常會面臨查稅或其他法律麻煩。這就造成了民意混淆，民眾不會馬上發現是怎麼回事。許多人還是相信他們活在民主制度下。2011年，非政府組織拉美指標的普查要求委內瑞拉人從1分（「完全不民主」）到10分（「完全民主」）評價自己的國家，51%答覆者給了8分或更高。

作者從政治學與歷史分析美國國內外民主危機，主張民主國家並不是因為一個人的衝動而毀滅，而是在黨派惡鬥的過程中，長期忽略規範慢慢被削弱。當恐懼、投機或失算，導致主流政權把極端派帶進主流，就會危害民主。看看部分英國人對脫歐的懊悔，看看美國川普總統如何執意蓋美墨圍牆，而置政府運作停擺而不顧。台灣作為亞洲最民主的國家之一，我們正怎麼對待民主呢？而這一切後果都是你我共同造成的。

（作者為台北書展基金會董事長）

(中國時報)