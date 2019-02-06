準總統們的美京趕考攻略

2019年02月06日 04:09 中國時報 黃介正

我國下任總統大選投票，倘決定與立委選舉同時辦理，實已剩不到1年的時間。在去年底九合一選舉政治版圖大挪移之後，明示或暗忖攻取總統大位的藍、綠、白代表性政治人物，多有在農曆年後赴美訪問的規畫或傳聞，媒體慣稱之為「赴美應試」。

其實，台美之間互有親近、互有需求，也互有忌憚、互有算計，所據以校準者，本國利益耳。美國為我國艱困絕處中難得的盟友，且為眾列強間敢於抗衡北京之最。對美國而言，我軟則為價值相近之夥伴，如理念之契合，硬則為島鏈中央之長城，如金湯之必守，兩國互利互用、互得互補。

我們的總統候選人或思考參選的人，無論是否如此認知，美國基於本身戰略及商貿利益，「期待」我國能選出一位知曉並增進美國在此區域優勢之總統，當可理解。過去美國朋友在我國總統選舉期間，以重申政策、專程來訪、公開議論或私下運作等方式，試圖「影響」我國選民傾向的例證不少，常為我各競選陣營所高度警覺，亦為事實。

有鑑於此，我國政治人物在選前期望「赴美訪問」，雖然有被揶揄成「進京趕考應試」、操作「出口轉內銷」的說法，但是近距離、面對面的觀察交流，也是候選人評估形勢、擬定政見，甚至選戰策略的重要一環。

競選總統形同全方位、陸空一體作戰，行程爆滿、人多事繁，且須應急制變，特別勻出寶貴時間赴美訪問，自然務求最大的效果，而需有其攻略。

何謂「訪美」：如同某知名感冒藥，其實訪美也有兩種。一種是會見（有選舉賣點的）美國政學企業界菁英領袖，就國際及兩岸情勢、美台關係發展交換意見與發表重要演說的行程。另一種是不需要說英語，走訪各地僑團、後援會，以募款、造勢、爭取返國投票的行程。多年來國人往往不會細察其差異，若干政治人物也樂於籠統包裝，形塑成訪美印象。

何謂「必答」：成功的訪美必然植基於充分的準備，如政黨及候選人對國家發展、兩岸未來、台美關係的立場，美國關切議題的掌握、論述邏輯、精準表達能力，以及候選人本身親和魅力等。近期美國關切者有：如何評估中國未來發展意圖，如何維持兩岸和平與穩定，如何推動美台貿易平衡，如何因應大陸對台經濟與年輕世代的吸納攻勢，如何看待大陸利用假消息影響選舉，如何評估大陸對台軍事威脅，以及在建軍理念、軍事投資、募兵制度將有何新策等。

何謂「美方」：我國媒體及大眾對於「美方」一詞，使用態度較失謹慎，往往易將美國一則報導、一篇論文、一人談話隨意引為「美方」意見或立場而予以放大散播。我專家學者慣稱的「美方」，大體僅限縮在美國政府、國會現職，以及與美國官方具溝通管道之人員。然而，目前川普總統決策風格迥異於過往認知，即便資深華府政策圈人士，對於美國政府特定政策，亦常難以拿捏，而從個人認知給予詮釋，此尤為我相關人士訪美時須格外謹慎辨別之處。

何謂「我方」：美國對於我國總統競選之激烈，知之甚詳；反對黨候選人訪美時，若干行程及對話內容採取嚴格保密，自然能夠理解。然而，我國駐美代表處及各辦事處均為國家駐外人員，對於國內政壇人物到訪，本有適當招呼、了解及呈報的職責，不宜全以敵意待之。訪美之反對黨候選人在與美國友人晤談時，宜有領袖之氣質高度，不好在外人面前負面評價我國駐外公務人員而遭看輕。

美國在西太平洋地區具有重大戰略利益，自然希冀對可能擔任我國總統之重要候選人，其人格、政見、能力有較多的了解。以一般美國人，尤其各界菁英，在公務上相對較有「直來直往」、「先簡後論」、「不拖時間」等特質，來訪客人宜就事論事、避免實問虛答而展現「坦誠、認真」的態度，更要睡好覺以保持最佳狀態。

意欲參與我國下任總統大選之政壇豪傑眾多，信手掐指一算，可能湊足兩桌麻將。新年或有牌局，惟宜多留空檔思考大計，為選後「八仙過海」訪美之行，做好「各顯神通」的準備。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授）

(中國時報)