2019年02月06日 00:17 中國時報 陳信翰 圖／文：

擔任夜店DJ時的容筱希，隨著音樂節奏搖擺，帶動氣氛。

容筱希都會固定去訓練體能，有跆拳底子的她，也喜歡刺激的散打運動。

容筱希固定的訓練體能，加上跆拳黑帶三段的底子，接觸散打運動，一點都沒有困難。

容筱希變身成跆拳道教練，上課時一臉嚴肅、相當嚴格。

容筱希每週都會固定上健身房運動維持輕盈體態。

容筱希紓解壓力的方法就是帶著球球去公園散步。

容筱希變身成跆拳道教練，上課時對小朋友的要求也相當高。

容筱希不時會自拍上網，與粉絲分享心情。

容筱希（左）變身成跆拳道教練，上課時對小朋友的要求一點也不馬乎。

身高176公分、面貌身材姣好的容筱希，神似性感女星安心亞；同時擁有網美、DJ、模特兒和明星多重身分的她，還是『2012年亞洲跆拳道錦標賽』金牌國手楊淑君的同門師妹，擁有黑帶三段的實力，如今再投入跆拳道教學；多采多姿又豐富的經驗，是這個世代，斜槓人生的最佳寫照；七年級的她，正熱情燃燒著屬於自己的耀眼光芒！

容筱希從國小二年級時開始接觸跆拳道，因為成績亮眼，以體保生的資格一路練到高中，還曾拿下全中運跆拳道亞軍；然而在高二那年，容筱希起床時忽然發現站不起來，才知道運動傷害導致脊椎損傷；杵著拐杖熬過兩年的復健，但再也不能從事劇烈運動。頓失生活重心的容筱希，遇到當時人生最大挫折。

後來轉往高職改唸表演藝術科，因為身高超過170公分，被老師指定上伸展台走秀，也因為這個改變，容筱希開始進入模特兒圈，過程中接了許多不同性質的案子，讓喜歡po文、拍照分享新品經驗的她，踏入部落客領域。容筱希說，剛開始接案的時候，分享體驗試用的經驗非常有趣，不少廠商還會贈送商品作為廣告交換，讓她覺得相當開心。但由於起初只是為了好玩，所以對價格沒有太多著墨，不小心破壞行情，還得罪不少同業，現在回想起來，真得很不好意思。

身兼多職的容筱希儘管忙碌，但始終無法忘懷對跆拳的熱情，於是在學長的邀約下，成為道館的兼職教練，重溫過去馳騁賽場的感動；穿上道服的筱希，臉上多了嚴肅，帶著一群小朋友做體能，暖身、拉筋、折返跑、踢靶，樣樣都要求做得紮實，雖然有孩子累到不行，跑到角落暗自流淚，但容筱希還是認為，當教練就是該板起臉來要求，才能打好孩子們的基礎；目前道館裡都是小學生，一段激烈的練習，配上一根棒棒糖，筱希跟孩子們打成一片成了孩子王。

就算在各個領域都有不錯的成就，但筱希未來還是希望把重心擺在音樂DJ這份工作上；憑著對音樂的熱愛，筱希從夜店的香檳女孩開始，經過DJ大師Golden和Leyo調教，從音樂屬性敏感度、配合夜店氣氛演繹不同類型音樂開始，逐步展現功力，才慢慢成為如今能獨當一面的DJ。雖然實力足以遊走台北各大夜店，但這份工作仍屬接案的性質，不過當DJ可以滿足筱希喜歡旅行的個性，藉著不同的工作機會，她反而可以利用出國表演的空檔，到處走走看看。

隨著這幾年直播風潮興起，以往就常受邀上節目表演手刀劈木板的她靈機一動，成立「格鬥少女RIVA」粉專，開始行銷自己，籍以爭取更多代言的機會；容筱希知道自己也能成為知名品牌，她錄製影片、拍照、設計專屬的形象logo、製作潮T，積極包裝行銷自己，在成立直播頻道後，容筱希的身價翻漲，也為自己帶來不錯的另一筆收入。

雖說不同角色有著不同的形象，例如DJ好像耍酷刺青、穿的帥氣；模特兒就要維持形象顯得專業，但容筱希笑著說，「我的個性活潑，沒有偶像包袱，可以搞笑、隨興，也可以性感、陽光活力，我的人生沒有框架，就是喜歡做我自己！」

(中國時報)