川普發表國情咨文 川金二會2月27日越南登場

2019年02月07日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普5日進行國情咨文演說，民主、共和兩黨反應涇渭分明，民主黨女議員組成的白色力量更是對川普木然以對；當川普提到通俄門調查相當可笑時，坐在他右後方的民主黨籍眾議院議長裴洛西更是噗哧一笑，相當不以為意。

美國總統川普於美東時間5日晚間9時（台灣時間6日上午10時）發表任內第二次國情咨文，歷時83分鐘，圍繞團結與選擇偉大兩訴求。對於讓自己騎虎難下的邊牆，則是繼續爭取，強調興建邊境圍牆是道德責任，也重申自己對築牆的志在必得，但最終未宣布緊急狀態。

重申興建邊牆 志在必得

在外交上，川普稱正與大陸達成新的貿易協議，也承認反對黨領袖瓜伊多是委內瑞拉的領導人，並宣布本月27-28日與北韓領導人金正恩在越南會面。

這屆國會女議員人數創紀錄，眾院議長裴洛西和民主黨女議員均穿白衣到場，成為會場亮點，也變相向川普嗆聲。此舉師法1913年美國女性上街爭取男女平權與投票權，藉此昭告大眾，不會把女性得來不易的參政權拱手讓出。不過當川普提及新增的女性就業人數以及女議員人數創新高時，這些白色女力罕見地起立為川普歡呼鼓掌。

川普演說以「選擇偉大」為題，一開始便籲兩黨合作。他說：「團結，我們能打破的政治僵局，能彌合舊分歧，治癒舊傷口。我們須在偉大與癱瘓間抉擇，今晚我請求各位為偉大作出抉擇。」

努力與陸達成新貿易協議

相較於多數共和黨人起立鼓掌，民主黨人對於川普跨黨派與團結的訴求，則多板著臉，時而搖頭、時而神情木然。

由於臨時開支法案即將到期，若國會兩黨無法在15日前達成共識，聯邦政府或再度停擺。川普收斂起張狂本色，未下最後通牒，而是強調政府有「道德責任」加強邊境保護，直言：「適合的牆從未建成，而我會蓋成。」

他甚至一度哽咽地說，政府沒有做好邊境控管，無法好好保護人民。他向民主黨喊話，指出：「圍牆有效且能救命，所以讓我們共同努力，達成一項真正能讓美國安全的協議。」

在外交上，他提及了與大陸的貿易談判，表示美國正努力與大陸達成新的貿易協議，包括結構性的改變，削減糾結難解的貿易逆差。但他硬中帶軟地表示，他不會怪罪大陸，而是歸咎過去的美國領袖，為何會容許這事發生。

呼籲兩黨為偉大作出抉擇

另外，他也誇耀自己任內推動朝鮮半島和平。宣布將於本月27至28日到越南，與北韓領袖金正恩會面，但未宣布兩人將在越南哪個城市會面。這是兩人繼去年6月在新加坡歷史性會晤後，第二次舉行美朝峰會。

他也聲援委內瑞拉反對派，批評馬杜羅的社會主義政策，把委國由南美最富的國家變成赤貧，重申美國絕不會變成社會主義國家。他繼而提到會加速與阿富汗的極端組織「塔里班」的談判，減少在阿富汗的駐軍。

最後，川普強調「這是我們的未來，我們的命運，也是我們的選擇。我請求各位選擇偉大。」

(中國時報)