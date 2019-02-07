國道車潮爆高峰 今明高乘載

2019年02月07日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

大年初二（6）日是傳統回娘家的日子，國道南下車潮爆大量，估計湧入逾136百萬車公里為平日1.56倍，被塞、怕塞的用路人憂心「行不通」，瘋狂使用即時路況查詢1968APP，導致主機超載而跟著「塞車」不動，今（7）日是高速公路使用最高峰，恐將再度出現「陸、空」兩塞的窘況，高公局今起實施高乘載管制。

初三北返車潮最高峰

今天起國道北上車流成了重頭戲，根據歷年春節民眾用路特性，除夕至初二南下車流為主，初三至初六北返為主，高公局科長國欽表示，今天將是國道雙向車潮最高峰，預估國道總延車公里達到140百萬車公里再創春節假期新高。

昨天是國道南下車潮最大量，上午0至5時不收費「紅眼時段」湧入平日的3倍車潮；高公局推估昨天交通量為136百萬車公里，超越初一的123百萬車公里，而一般平日為87百萬車公里。

由於昨天上午6時起出現大量車潮，用路人頻繁使用1968查詢路況，昨天上午10時使用流量就超過主機負荷，導致查詢速度跟著「塞車」，被民眾罵翻，高公局緊急增至16部主機流量才獲得改善。

避開最壅塞11路段

高公局針對11處國道易壅塞路段規畫替代道路，民眾可上網查詢，最好避開壅塞路段。

莊國欽建議今天北上民眾選擇上午時段、南下民眾選在下午2時以後上路較為好走，因為高公局因應今、明兩天(初三、初四)實施高乘載管制，包括上午7至12時國5南港系統至坪林路段南下入口、下午2至9時國5蘇澳至頭城及下午1至6時國1高雄端至湖口、國3九如至大溪路段北上入口。

高公局預判下午壅塞的地雷路段是國1北上西螺至埔鹽系統、南屯至后里、新竹系統至竹北、銅鑼至頭屋，國3北上關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統，國5北上頭城至坪林，國6西向舊正至霧峰系統。

據中央氣象局預報，今天白天東部及東南地區有零星短暫雨；晚上起，東北季風增強，北部、東北部地區及馬祖天氣轉涼並有短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，但離島易起霧，留意航班動態。

(中國時報)