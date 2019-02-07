初三大樂透 上看1.4億

2019年02月07日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

豬年超旺！ 初一開出連二槓大樂透頭獎2.17億

大年初二、風和日麗，各地彩券行買氣強強滾，有彩券行業者直嘆刮刮樂進貨量不足，不夠賣！不過，昨日第108000015期大樂透頭獎並未開出，頭獎獎金6,979萬元累積到下一期，貳獎有8注中獎，每人各得獎金159萬8,092元。台彩表示，今日開獎的大樂透頭獎預估上看1.4億元。

大樂透昨晚上加開的春節大紅包獎號從小到大依序為09、13、21、23、26、32、38、42和49，共開出28組，其中22組為一注獨得，每名幸運兒皆可獲得百萬獎金，有5組為2注均分，每位中獎人各得獎金50萬元，另一組為3注均分，每人分得33萬3333元。

售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站共35家，苗栗縣公館鄉的「興煥投注站」再度進榜，包含昨日在內，今年春節開獎5期已開出3注春節大紅包；曾於2015年開出史上第二高28.7億元威力彩頭獎的台北市士林區「飛來發彩券行」也幸運開出100萬元大紅包，同時也是第四屆以來開出的第7注春節大紅包；高雄市阿蓮區的「金蓮華彩券行」和台南市新化區的「雨生財彩券行」都在昨晚上開出今年的第2注春節大紅包獎項；位於台中市北屯區的「幸運商行」第四屆以來的春節大紅包中獎注數也已達4次，真的十分幸運。

台彩表示，初三開獎的威力彩頭獎預估上看3.3億元，初五大福彩頭獎上看2.1億元，想成為億萬富翁的民眾敬請把握機會。

農曆春節天氣好，彩券買氣大噴發，日前一連兩日開出2注大樂透百萬大紅包的新竹照達商行陳姓老闆指出，由於店面臨近城煌廟，遊客很多，電腦彩券買氣很旺，一位50餘歲中年男子，一來就大手筆砸8萬元，以電腦選號買大樂透。刮刮樂買氣也十分熱絡，2000元刮刮樂在除夕就銷售一空，1000元刮刮樂也有1款已售罄，客人一次買3、5本的大有人在，有一位買家一口氣花了3.6萬元買2000元刮刮樂。

(中國時報)