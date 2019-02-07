南部發福袋 蔡喊讓人民更有感
蔡英文總統6日到雲嘉南和高雄跑透透，先是前往嘉義新港奉天宮參拜並發送新年福袋，下午則趕往台南西港慶安宮致詞，強調今年一定會打拚，執政讓人民更有感。蔡英文傍晚轉赴高雄市關帝廟發福袋，吸引數千民眾到場排隊等候。蔡總統昨天發了超過2600個紅包，活動主持人趙天麟說，排隊人龍超過1公里。
大年初二（6日）蔡英文總統南下嘉義縣市發紅包，上午到嘉義縣新港奉天宮參拜並發送新年福袋，下午則到嘉義市文財殿，發出近3000份福袋，民眾反應熱烈、爭相排隊領紅包。
蔡英文在奉天宮開台媽祖蒞台400年的「馨護台灣」圓牌上簽名，隨後步行至宮外發送新年福袋，現場除排隊領紅包的民眾外，也有許多民眾圍觀、拍照。到嘉義市文財殿時，由國民黨籍市長黃敏惠、民進黨立委李俊俋等人陪同參拜，廟外排了近250公尺的隊伍就是為了領總統發的紅包。
蔡總統在台南西港慶安宮時致詞說，她春節期間從初一至初四，將走訪全國18個宮廟，為國家、人民祈福，而今年一定會更加打拚，讓國家社會經濟更好，希望執政團隊更接近人民，施政更有效率及決心，讓人民有感。
春節期間，行政院人事行政總處6日發布新聞稿指出，行政院核定中央機關臨時人員、派遣人員及全體約僱人員，回溯自108年1月1日起適用「公部門主動解決低薪方案」，受惠對象約8000多人，並已於年度預算中編列新台幣1.8億元予以支應，主要目的在減少低薪人數，增加公部門內工作者可支用所得，並期望能帶動企業加薪。
行政院指出，對於「平均每月總薪資」在3萬元以下的中央各機關臨時及派遣人員，將他們的「每月經常性薪資」都增加1100元（但加薪後的平均每月總薪資不得超過3萬元）。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。