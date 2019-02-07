南部發福袋 蔡喊讓人民更有感

2019年02月07日 04:10 中國時報 許素惠 、 張亦惠 、 林瑞益 、 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡英文總統6日到雲嘉南和高雄跑透透，先是前往嘉義新港奉天宮參拜並發送新年福袋，下午則趕往台南西港慶安宮致詞，強調今年一定會打拚，執政讓人民更有感。蔡英文傍晚轉赴高雄市關帝廟發福袋，吸引數千民眾到場排隊等候。蔡總統昨天發了超過2600個紅包，活動主持人趙天麟說，排隊人龍超過1公里。

大年初二（6日）蔡英文總統南下嘉義縣市發紅包，上午到嘉義縣新港奉天宮參拜並發送新年福袋，下午則到嘉義市文財殿，發出近3000份福袋，民眾反應熱烈、爭相排隊領紅包。

蔡英文在奉天宮開台媽祖蒞台400年的「馨護台灣」圓牌上簽名，隨後步行至宮外發送新年福袋，現場除排隊領紅包的民眾外，也有許多民眾圍觀、拍照。到嘉義市文財殿時，由國民黨籍市長黃敏惠、民進黨立委李俊俋等人陪同參拜，廟外排了近250公尺的隊伍就是為了領總統發的紅包。

蔡總統在台南西港慶安宮時致詞說，她春節期間從初一至初四，將走訪全國18個宮廟，為國家、人民祈福，而今年一定會更加打拚，讓國家社會經濟更好，希望執政團隊更接近人民，施政更有效率及決心，讓人民有感。

春節期間，行政院人事行政總處6日發布新聞稿指出，行政院核定中央機關臨時人員、派遣人員及全體約僱人員，回溯自108年1月1日起適用「公部門主動解決低薪方案」，受惠對象約8000多人，並已於年度預算中編列新台幣1.8億元予以支應，主要目的在減少低薪人數，增加公部門內工作者可支用所得，並期望能帶動企業加薪。

行政院指出，對於「平均每月總薪資」在3萬元以下的中央各機關臨時及派遣人員，將他們的「每月經常性薪資」都增加1100元（但加薪後的平均每月總薪資不得超過3萬元）。

(中國時報)