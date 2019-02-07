政院密道 蔣經國也得彎腰低頭

2019年02月07日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

相對於總統府密道明亮寬敞，行政院中央大樓底下也有一條罕為人知，堪稱密道中的密道，就算當了行政院長也不一定曾去過，這條難行的密道，連身為強人、已故前行政院長蔣經國避難時都得「向它低頭」才能通過。

行政院中央大樓，前身是台北市市役所，於1937年興建，當時規畫有局部地下室，因興建時，正逢蘆溝橋事變，爆發中日戰爭，基於戰備考量而興建作為防空避難之用。

這條曲折蜿蜒800公尺的坑道，已經看不出像地下室，連要避難逃生都十分勉強，最高的空間只有170公分，最低只有70公分，普通人在密道內幾乎站不直，若有空間幽閉障礙者，幾乎無法棲身。這個空間據聞除了老一輩的行政院員工、或者是當年剛好前來洽公的人曾經入內躲避過，其他人應該都沒見過。目前已經改為管線空間，絕大部分的出入口皆已廢棄。

(中國時報)