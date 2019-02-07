假球案逃海外5年 吳健保押回台

2019年02月07日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

因涉及職棒假球案被判刑5年5個月確定，拒不到案執行並潛逃出境的前台南縣議長吳健保，歷經近5年逃亡，1月16日被菲律賓警方逮獲，昨日搭乘華航CI702班機下午抵達桃園機場，吳健保下機後表示「司法不公」，至於最近身體狀況，他表示「自己死不了」。

吳健保因涉及職棒假球簽賭案，2006年間，吳健保與綽號「雨刷」的蔡政宜等人，操控當時職棒兄弟象、中信鯨及La New熊隊部分球員打放水球，經台灣高等法院於2014年8月13日以恐嚇、詐欺等罪合併判處有期徒刑5年5個月定讞，且其中詐欺罪判處3年2個月部分不得易科罰金，需入監執行。

吳健保被判刑確定後，因吳的戶籍在台南，新北檢方在2014年9月5日囑託南檢就近執行，南檢隨即送交傳票至其仁德區住處，當時就沒看到吳健保蹤跡，時家屬並口頭表示吳因身體因素希望暫緩執行，卻始終沒有提出正式聲請，之後檢方確定吳健保拒不到案服刑畏罪潛逃偷渡出境，新北檢察署於是在2014年10月6日發布通緝在案。

刑事警察局駐菲律賓聯絡組依據情資掌握吳健保藏匿在菲國，協商菲國警署與移民局歷經3個月循線追緝，發現藏匿處所後，監控數日會同移民局今年1月16日夜間至蘇比克山區一處別墅查緝到案。

經刑事局經駐菲聯絡組與菲國移民局等相關單位多方協調，在最短時間內將吳嫌遣返歸案。並在刑事局員警嚴密戒護下，順利自菲律賓押解吳健保返台，於6日13時抵達國門，穿著灰色夾克，戴著口罩，雙鬢斑白的吳健保神情顯得相當憔悴，警方隨後將吳嫌解送往新北地方檢察署。

刑事局表示，去年7月底，我方應菲律賓國家警察署（PNP）請求，逮捕及遣返遭菲國總統杜特蒂公開點名懸賞追緝的市議員瑞卡度．帕洛吉諾格（Ricardo Ardot Pa rojinog），該案是台菲兩國於2017年3月簽署「台菲警政共同打擊跨域犯罪備忘錄」後，執法合作的新一里程碑。

(中國時報)