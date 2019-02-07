川普打3張牌 競選連任前哨戰

2019年02月07日 04:10 中國時報 孫昌國

★川普國情咨文重點★

美國總統川普5日進行國情咨文演說，民主、共和兩黨反應涇渭分明，民主黨女議員組成的白色力量更是對川普木然以對；當川普提到通俄門調查相當可笑時，坐在他右後方的民主黨籍眾議院議長裴洛西更是噗哧一笑，相當不以為意。

新聞透視美國總統川普以「選擇偉大」做為主題發表的國情咨文，不脫炫耀經濟、外交表現，擴大攻擊對手，鞏固基本盤的策略。可以視為川普競選連任的預告。從內政到外交，川普交出了一份執政綱領和成績單。從國會涇渭分明的不同反應看來，川普改變了美國的政治版圖，美國社會的裂痕也繼續擴大。

演講83分鐘 主軸在「偉大」

商人出身、非典型的川普在勾勒美好願景，玩弄政治權術上越加成熟。為時約83分鐘的演講，引起共和黨起立鼓掌高達數10次，民主黨眾議院議長裴洛西在川普攻擊民主黨時不斷緊咬嘴唇，最能凸顯雙方的分歧。在川普演講過後，民主黨特別安排政壇明日之星非裔原喬治亞州州長候選人艾布蘭斯反駁，美國主流電子媒體也聚集各路名嘴，對川普的國情咨文「品頭論足」來看，可以視為是美國2020總統前哨戰。

川普這次演講的主軸在「偉大」，凸顯美國在上世紀領導盟友打贏二次世界大戰的歷史，但並沒有強調美國和蘇聯在冷戰時的競爭並勝出的史實，令人玩味。演講多次喚起美國的自豪感，強調美國偉大並沒有終結，更將延續。讓在場不分黨派的議員多次高喊「USA，USA，USA」是一大看點。但在強調美國偉大，過去為世界做出非凡貢獻的同時，又帶入了川記的美國優先、美國第一的政策綱領。顯示川普的內外政策已經逐漸定型。

稱創經濟奇蹟 共和黨頻歡呼

在對內方面，川普強調他上任以來創造無與倫比的經濟奇蹟。他強調，只有戰爭和政黨鬥爭會阻絕美國的經濟表現。這正是巧妙的運用「經濟牌」攻擊民主黨支持度通俄門調查和可能提出的彈劾案。而運用「移民牌」則有將雙方的政治攻防戰局限在如何阻擋非法移民的討論上，以主動發動攻勢取代眾議院由民主黨掌握，在引領政治議題上可能的守勢。可以說，川普透過國情咨文內含的訊息，再次成功的掌握了政治攻防的節奏。

呼喚前瞻美國夢 就戰鬥位置

在對外方面，川普在外交上也有好幾個重要看點。首先，他宣告了第二次川金會舉行的地點和時間，對比他在去年國情咨文中不斷韃伐北韓，稱金正恩是小火箭人的說辭，實在有天淵之別。他表示，如果不是他上台，美國此刻已經和北韓打仗了，而北韓已經15個月沒有試射飛彈而且去核化將有進展。隱含著他做為三軍總司令的「睿智」。在要盟友分擔更多的國防預算，達成公平貿易不被佔便宜，以及偉大國家不久戰等議題上，他利用發布國情咨文的舞台攻城略地，台下的共和黨議員一片歡呼、民主黨議員則是一片寂靜。這又顯示了川普在外交和經貿議題上讓民主黨處於被動守勢。

川普在國情咨文透露出的訊息無疑是競選連任的總政治綱領。呼喚美國的自豪感和前瞻，許諾偉大美國夢非但沒有終結未來還可期，擴大基本盤包括爭取美國猶太人的支持，顯示非典型總統川普在政治謀略上日漸成熟，他暗批民主黨傾向社會主義，顯示了他已經在競選連任上就定戰鬥位置。如果未來他能借助北京大量購買農產品和能源的東風，只要他能安然渡過通俄門，儘管支持率偏低，但他在民主黨推不出好的總統候選人的特殊情況下，連任將越加可能。

(中國時報)