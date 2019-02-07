民主黨批川普政府關門 純屬噱頭

2019年02月07日 04:10 中國時報 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

針對川普5日晚發表的國情咨文演說，美國民主黨派出去年11月參選喬治亞州州長、以些微差距落敗的黑人女將艾布蘭斯（Stacy Abrams）做出正式回應。她批評，不久前聯邦政府關門是川普為達目的而策畫的噱頭，也勾勒民主黨對低廉健保費用和更包容移民政策的願景，她還特別強調，不應對選民投票的權利設下諸多障礙。

艾布蘭斯提到她曾加入志工行列，分發食物給被迫休無薪假的聯邦僱員。她說，讓這些人的生計成為政治遊戲的籌碼，是一種恥辱。政府關門是總統策畫的一個噱頭，這藐視所有公平的原則，既拋棄了人民，也拋棄了美國的價值觀。

艾布蘭斯說，雖然她對川普總統解決問題的方法感到失望，但仍不希望他失敗，只是川普需要說實話，並尊重他的職責和構成美國所特有的多元性。

曾任喬治亞州州眾議院少數黨領袖的艾布蘭斯，向來積極主張進一步開放投票權。她在演講中表示，爭取投票權是美國民主的下一場戰役，所有具有合法投票資格的公民，都應該有機會對國家的願景發表意見。

去年11月期中選舉，艾布蘭斯一度被認為有望成為第一位黑人女州長，最後以些微的比數落敗。她在5日的演講中宣稱，「選民壓制」（voter suppression）確實存在，從登記投票變得更困難，到轉移和關閉投票地點以排拒合法的選票，「這類對民主的威脅，我們不能再忽視」。她說：「我們在全球發揮道德領導作用的基礎是自由和公平的選舉，選民選擇他們的領導人，而不是政治人物選擇他們的選民。」

(中國時報)