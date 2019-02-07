川普自豪「若不是我 美朝早大打出手」

2019年02月07日 04:10 中國時報 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普於周二（5日）的國情咨文演說中，談及與中國大陸的貿易談判。他說，美國正致力與大陸達成新的貿易協議，但內容必須包括結構性的改變。川普還希望大陸等國家也加入未來新的中導條約。他宣布將與北韓領導人金正恩在2月27日和28日於越南再度會晤。他若沒當選總統，美朝可能爆發一場大戰。

川普宣稱他在經濟上取得難以置信的成功，為了繼續發展，當務之急是扭轉幾十年來災難性的貿易政策。美國正向中國表明，在鎖定美國產業、竊取美國智慧財產權多年後，這樣的日子已一去不返。美國最近對2500億美元中國產品徵收關稅，美國財政部每月有數十億美元進帳。

川普說，他不怪罪中國占便宜，他怪罪美國的領導人和代表讓這種荒唐事發生。他非常尊敬習主席，美國現正致力與中國達成一項新的貿易協定。但它必須包括真正的、結構性的改變，以結束不公平的貿易做法，減少美國長期貿易逆差，並保護美國的就業。

川普說，最後他要關注的是保護美國國家安全。過去兩年，美國開始全面重建軍隊─去年投入7000億美元，今年投入7160億美元。美國還讓其他國家公平承擔他們的份額。多年來，美國受到北約非常不公平的對待，如今我們已確保北約盟友在國防支出上增加1000億美元。

川普強調，美國正在發展先進的飛彈防禦體系。在他的政府領導下，美國永遠不會為推進自身利益感到抱歉。例如，數十年前美俄簽署一項條約，同意限制並減少各自的飛彈能力。雖然美國遵守協議，但俄方屢次違約。為此他宣布美國正式退出《中程導彈條約》(INF)。

川普說，未來也許可以經由談判達成一項不同的協定，把中國和其他國家也加進來，但無論行不行，美國的投入和創新將遠超出所有其他國家。

川普表示將繼續推動朝鮮半島和平。他說，美國人質已回家，北韓已停止核試，15個多月來未曾發射過飛彈。若不是他當選總統，美國可能已和北韓大打出手。

(中國時報)