川普小女兒白色現身 倒戈引譁然

2019年02月07日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

當民主黨議員展現白色力量時，川普的小女兒蒂芬妮居然也穿著白色衣裙出現在會場，引人側目。 （法新社）

美國總統川普5日進行國情咨文演說，民主、共和兩黨反應涇渭分明，民主黨女議員組成的白色力量更是對川普木然以對；當川普提到通俄門調查相當可笑時，坐在他右後方的民主黨籍眾議院議長裴洛西更是噗哧一笑，相當不以為意。

美國總統川普5日晚在國會發表上任以來第二次國情咨文，聯邦眾院議長裴洛西等眾多民主黨女性議員穿著白色服裝，聆聽川普的演說。然而川普的小女兒蒂芬妮也以一身白色衣裙現身，令網友一片譁然，驚呼蒂芬妮也和民主黨同一陣線？

1900年代初期起，白色一直是美國女權運動的象徵。今年民主黨眾多女性國會議員穿白色服裝出席，是向美國女性上街爭取投票權致敬。由於這是「眾議院民主黨婦女工作小組」發起的，難怪看到蒂芬妮穿著白色衣裙亮相，外界會感到震驚。

25歲的蒂芬妮是川普和第二任妻子梅普爾斯唯一的女兒。許多網友說，蒂芬妮是故意這樣穿，跟父親唱反調，顯示她與民主黨白色娘子軍同一陣線。

一名網友在推特轉推小唐納德．川普的家庭照，稱歡迎她「倒戈」。也有網友指出，當晚第一千金伊凡卡和第一夫人梅蘭妮亞都是一身黑色蒞臨會場，偏偏蒂芬妮就是一身白。

「眾議院民主黨婦女工作小組」主席、佛羅里達州聯邦眾議員范蘭珂說：「身穿白色是向全國團結的女性致敬，也是告訴大眾，我們不會把得來不易的權力拱手相讓。」

2017年川普就職後首度在國會演說，當時就有一些女議員刻意穿白色，表達捍衛女權的立場。希拉蕊也曾選穿白色套裝，出席川普的就職典禮。梅蘭妮亞去年一身全白褲裝，現身川普首場國情咨文演說，外界紛紛臆測這是否隱含對「#我也是」女權運動的支持。

(中國時報)