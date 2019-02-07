逛台中花博 走春「足好」
中國時報
策畫／時藝多媒體 報導／林奕琛
百合大方巾，售價3,980元。 圖片提供／時藝多媒體
蘭花大方巾，售價3,980元。 圖片提供／時藝多媒體
春節連假，全家出遊踏青首選台中花博就對了。2018台中世界花卉博覽會園區遍及后里、豐原和外埔，后里園區花舞館內展出最具台灣代表性的蘭花裝飾藝術外，森林園區結合當代美學與創新科技，締造繁花簇擁視覺饗宴；外埔園區豐富的綠色生態與自然人文，最適合闔家前往。
花博場館建造期間，於后里園區周邊發現保育類動物-石虎的蹤跡，花博更以石虎作為本次活動吉祥物，石虎的台語發音近似「足好」，期許帶給民眾滿足的幸福生活。官方紀念品商店推出超萌的「石虎」周邊商品，讓遊客可以將「足好」帶回家。
逛累了，台中花博訴求環保，推出可愛又實用的「吉祥物吸管杯」，雙層設計杯身不易起霧滴水珠，清洗方便、飲用更安心，一起加入自備餐具響應環保愛地球的行列。
「3D木型公仔立體拼圖」，兼具玩具模型功能，以彩繪設計搭配解構式木片，親子可自行DIY組裝，輕巧材質、寓教於樂，創意無限。
台灣特有藍鵲、蘭花、百合花、玉山等特色，設計師擷取成高雅絲巾，呈現台中在地特色。100％真絲雪紡的材質，送禮自用兩相宜，是花博最熱銷的商品，數量有限，要加緊腳步入手。
過年少不了「撲克牌」，把「足好」手氣帶回家，三五好友聚會讓花博吉祥物陪伴更歡樂。
花博官方授權紀念品可愛程度爆表，除可親臨園區內的紀念品專賣店購買，花博官方紀念品網站同步開賣，方便民眾開心選購。
(中國時報)
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