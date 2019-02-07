照過來！花博商品搶優惠

2019年02月07日 04:10 中國時報 本報訊

「3D木型公仔立體拼圖」親子一同DIY組裝，從遊戲中培養孩子的學習力。

花甜蜜語花卉造型巧克力，精美包裝，春節拜年送禮大方。

「DIY來虎小屋」輕鬆的體驗種植樂趣，其中公仔更能自行創意上色。

2018臺中世界花卉博覽會

「吉祥物吸管杯」採雙層設計，杯身不易起霧滴水珠。

台中花博在年假期間推出多種優惠方案，現場多項商品買一送一，還有多種各類優惠商品，迎新春納新福，邀您一起把「石虎」（足好）帶回家把！

單件商品折扣 買越多省越多

超值「DIY來虎小屋」，不用鏟子、灑水器或占空間的笨重器皿，只要綠盎然小屋加上桌面的任一小角落，即可輕鬆的體驗「播種＞發芽＞長成」的種植樂趣，除了小植栽，其中公仔更能自行創意上色！春節期間一件9折、兩件8折優惠。

花甜蜜語 買一送一大優惠

花卉造型巧克力，買一送一，精美禮盒包裝，春節拜年送禮大方！

好禮成雙 兩件更優惠

超可愛的「吉祥物吊飾筆」，搭配五隻造型，任君挑選，陪您讀書寫字、打卡拍照，裝扮好心情！

「石虎」（足好）來報到 歡喜過新年

春節過年必備「吉祥物春聯」，每張圖有著吉祥話，讓石虎穿新裝拜年！每款春聯都搭配了不同的花卉圖，可愛造型伴您一整年。

現場還有眾多商品優惠，讓您買到賺到，趁著春節期間，快到台中花博找好康。

(中國時報)