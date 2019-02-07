故宮響應花博 推限定商品
中國時報
策畫／時藝多媒體 報導／廖淑惠
冰梅紋手寫本。圖片提供／時藝多媒體
福壽葫蘆式大瓶玻璃沾水筆。圖片提供／時藝多媒體
藍地白梅雙蝠耳茶布巾。圖片提供／時藝多媒體
黃地牡丹晴雨傘藏青。圖片提供／時藝多媒體
黃地牡丹晴雨傘藍。圖片提供／時藝多媒體
「2018年臺中世界花卉博覽會」在台中如火如荼展開，國立故宮博物院人氣國寶〈清 翠玉白菜〉及〈翠玉小白菜〉，同時移至花博馬場園區的故宮花蝶館展出，在媒體大篇幅報導後，為花博帶來不少人潮。為了讓民眾可以把花卉文物之美帶進日常生活，故宮特別開發了花博限定的花系列商品，即日起到4月24日，只在花博園區故宮文創商店可以買到。
若花歲月 皇帝的筆記本
《御製詩初集》是乾隆皇的第一本詩集，其書套乾隆採用喜愛的冰梅紋黑地白梅冰裂紋，有著玉骨冰魂的含意，故宮開發的「冰梅紋手寫本」，也將此花紋作成筆記本封面，書寫同時也能欣賞乾隆皇的鑑賞品味。
「福壽葫蘆式大瓶玻璃沾水筆」運用琥珀色系玻璃做成葫蘆的樣式，從筆身到筆尖完全都是由玻璃製成，將墨水貯存於筆尖表面上的溝槽中，引流至筆尖書寫。紅色蝴蝶結旁搭配簡單的小花更顯簡潔大方，純手工製作，每款些微不同，保留手工的獨特韻味。
文物翻轉 古花新意
故宮熱門青花瓷展品之一的〈藍地白梅雙蝠耳瓶〉，外表以鈷藍為底，裡頭繪白梅兩株，「藍地白梅雙蝠耳茶布巾」布面上頭取其瓶身花紋，轉化成現代人常用的海綿茶布巾，擁有吸水性與乾燥性特質，在日常生活當中相當實用，更能在品茗同時也能欣賞古典之美。
同樣是運用瓶上美花，「黃地牡丹晴雨傘」取自〈清 雍正 銅胎畫琺瑯黃地牡丹紋蟠龍瓶〉上頭牡丹、桃實、蝙蝠及靈芝紋路，其紋路各代表福（蝙蝠）、壽（桃實、靈芝）富貴（牡丹）等象徵，相當吉祥喜氣。
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臺中花博故宮文創商店
森林園區故宮館、馬場園區故宮花蝶館
開放時間：即日起至4月24日
周日至周四 09:00～19:00
周五、周六 09:00～21:00
網路商店：故宮精品www.npmshops.com
客服電話：02-28812021
臉書搜尋：故宮精品
(中國時報)
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