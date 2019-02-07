報到故宮大學堂 書籍3折起
2019國際書展於2月12日至17日在台北世貿登場，國立故宮博物院今年以「故宮大學堂」為主題策展，打造臺灣早期學校復古讀書空間，以另類「大專院校主題」結合商品類別，推陳出新。
包括佛系（佛教主題商品）、 美術系（書畫區）、工藝設計系（器物區）、經濟系（特價書）、圖文傳播系（圖書文獻區）、姊妹學校（故宮南院主題區）、新鮮人報到（新書區）、書畫藝術系（書法墨蹟區）以及福利社（博物館紀念品）等。
眾多出版品書展期間優惠全面3折起，包括《神筆丹青─郎世寧特展圖錄》、《萬世師表：書畫中的孔子》、《瓶盆風華─明清花器特展圖錄》及《揚帆萬里─日本伊萬里瓷器特展》等精彩圖錄。現場滿千即可憑發票參加抽獎。
在社群媒體相當活躍的故宮精品小編群，特別為書展企畫了「孔子隨堂考」活動，觀眾只要正確回答題庫，即可獲得只送不賣的清朝四位皇帝硃批〈朕知道了〉貼紙。
不但現場能拿好禮，故宮精品網路商城同步規畫線上書展，凡購買出版品，隨貨贈好康。故宮文創商品遠近馳名，這次在書展一樣買的到。
例如新上市的「朕就是這樣漢子扇」，拿著立即自帶霸氣氣場，過足皇帝癮。「過關袋著走帆布袋」結合乾隆皇硃批以及郎世寧〈畫阿玉錫持矛盪寇圖〉圖像，象徵新的一年快馬加鞭，過關斬將。多款富含國寶文物巧思的周邊商品，讓你閱讀更加典雅又饒富趣味。活動詳情請洽：（02）2883-6887。
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「2019台北國際書展」活動資訊
專業人士日：
★2月12日（二）10:00～15:00
書展展覽時間：
★2月12日（二）～17日（日）
每日10:00～20:00
★2月15日（五）、16日（六）延長至22:00
地點：台北世貿一館 台北市信義路五段5號1樓
故宮攤位：D620
故宮精品網路商城：www.npmshops.com
客服電話：（02）2883-6887
(中國時報)
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