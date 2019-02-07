玖壹壹軋保齡球春風失常

2019年02月07日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

健志當天手氣很好，首位打出全倒。（粘耿豪攝）

春風已1年未打保齡球，抓不到手感。（粘耿豪攝）

賴慈泓當天自備球具，相當專業。（粘耿豪攝）

玖壹壹日前發行新專輯《搏感情》，出道10年的他們情同兄弟，經常有志一同的愛上同樣休閒嗜好，曾一起去釣蝦、打保齡球等，近期則最愛滑雪。2019豬年走春，玖壹壹揪師弟賴慈泓一起重溫打保齡球的時光，4人當天分成2隊PK，獲勝隊伍的2人再打殊死戰，最後分數最高者為冠軍。

春風、賴慈泓的球技配備高人一等，2人都是「專業組」，春風過去曾沉迷保齡球逾3個月，他表示迷上一個嗜好不管練的程度如何，裝備就是要很專業，他擁專屬的保齡球、鞋、球袋等，配備齊全，粗估花3萬元。

春風還去找保齡球的鑽球師，當場測量他的手圍及手距來鑽孔，十分專業，原先想要練曲球，「買了才知道沒那麼好練」，當時每天在公司看保齡球選手的影片來自學，甚至還去請教國手，一周至少練球3天，他笑說：「本來想就是要當選手。」自認實力不錯，最高曾打到200多分，平均150分。

賴慈泓走到哪打到哪

賴慈泓也曾迷上保齡球半年，共有7顆球，也擁自己的保齡球鞋、手套，他自豪球技不錯，最高得258分，他勤練飛碟球，還會邀女友一起玩，「我保齡球出門放在後車廂，去哪打到哪，還認識一堆老年人。」而健志、洋蔥2人則是「直球」隊，自信表示就是簡單直直地丟球，不會搞太多花招。

首局開打時，洋蔥丟第1顆球就洗溝，讓隊友健志急喊：「手要抬高一點，打直的、不要偏。」笑翻全場。洋蔥事後也澄清：「我在開打前有去玩別運動器材，手沒力。」一旁的春風、賴慈泓則是認真比賽，但丟球過程似乎「卡卡」，沒有連續獲得高分。

健志當天手氣很好，連續打2個全倒，引起全場歡呼，最後由「直球組」96分勝出「專業組」的77分。對此，落敗的春風表示不意外，「投得不好，1年沒打球手氣不順，球都不會轉。」賴慈泓也表示不覺得可惜，大家打得開心就好。

春風盼考上賽車執照

健志、洋蔥最後打起殊死戰，為爭奪第1名，洋蔥先喊話：「我是比賽型選手。」2人分別打出1次全倒，不過健志再度發揮實力連拿下高分，最後以128分打敗洋蔥的93分，勇奪冠軍。

健志說：「就自己人在玩，平時也會打，狀況差不多。」他曾練過飛碟球，笑說：「手會痛就不想打。」並直呼：「直接全倒比較帥！」而當天慘輸的春風、賴慈泓則在球賽結束後擔任小弟，並幫大家整理球具、球鞋。

多才多藝的春風不因輸球氣餒，他近來對賽車相當有興趣，是團員裡開車技術最好，他打算花上半年的時間上課、磨練技術，今年盼考上賽車執照。被問及是否會想像林志穎把賽車當成副業，他開玩笑說：「我拜託他，看他要不要收我。」

(中國時報)