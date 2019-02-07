32歲春風趕進度想先有後婚
洋蔥從去年開始努力拚瘦身。
玖壹壹由春風、健志、洋蔥組成，洋蔥、健志皆有穩定交往多年的女友，他們每年過年時，都會帶女友回家吃飯、見家人，洋蔥表示自己也會去女友家吃飯，逢年過節也會送水果、酒禮盒給女友家人，相當貼心。至於春風則是黃金單身漢，先前爆出祕婚、與女藝人許萌希（拐拐）曖昧同遊北海道等，他都直接否認。
春風說：「可以來打賭100萬元，本人真的尚未結婚，也沒有女友，目前也沒有結婚計畫，真的有好消息會讓大家知道。」他向來個性直爽、外型霸氣，吸引許多忠實的女歌迷支持，他過去也曾坦言會去酒店買春、找傳播妹等，女伴也逐漸從「周拋」變成「月拋」。
如今，他自認年紀到了，加上很愛小孩，他大方表示，若遇到喜歡的對象，會直接略過結婚，趕緊拚生子，「女方願意的話，我想先生小孩。」據悉32歲的他，現在身邊仍無固定的伴侶。
而洋蔥與女友感情穩定，似乎好事將近，他表示夢想是玩遍全世界的環球影城，目前僅剩美國佛羅里達州的環球影城尚未去過，他希望今年給自己放長假10天去佛羅里達圓夢。洋蔥去年瘦身有成，已減14公斤，他挑選「瘦」字為今年打氣，「還沒有很瘦，贅肉還是很多，想變更精壯，要增加肌肉量。」他現在體脂約22％，自信：「體脂至少還要減一半。」
(中國時報)
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