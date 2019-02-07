李明川陳敬宣獻花藝 花開富貴旺旺發

2019年02月07日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

李明川（右）選擇牡丹為主花，還把較美的花大方給陳敬宣。（盧禕祺攝）

插花時的李明川專注而心無旁騖，讓他獲得療癒。（盧禕祺攝）

知名造型師李明川，去年底多了個「花藝設計師」身分，他專程跑去紐約學花藝，還在台北東區成立花藝工作室「Blossom Studio曉‧花事」。為迎接新的一年，他特別帶領第一次接觸花藝的伊林娛樂師妹陳敬宣一起為本報讀者獻藝，並取名「花開富貴旺旺發」，祝福大家新年既旺又發！

李明川精心選用適合過年的「圓形」花器，花材包括牡丹花、冬青、莢迷果、綠石竹、金仗花、綠葉。只見他動作熟練地先將海綿包起來，接著將大綠葉以卡住的方式鋪上遮住海綿。先插一枝有紫色小果實的迷莢果，接著在它附近穿插方式插上4、5枝冬青，營造「紅到發紫」的吉祥感覺。下一步是插上又圓又綠的3顆綠石竹，他提醒記得先剪短，多的葉子要剝掉，它們的存在是為了凸顯牡丹花。然後就是兩朵主花牡丹花登場了。最後為了營造豐收感、讓畫面更立體，可以再善用花材進行點綴便大功告成。

陳敬宣受優惠待遇

李明川身為師妹的「花藝老師」，非常大氣地把大又漂亮的牡丹花給陳敬宣用，連綠石竹也把又圓又美的讓給她。他說，為了避免身為新手的她手忙腳亂，所以給的花材滿少的，他自己做時，花材葉材可能會更豐富些，而且20分鐘內就可以完成一盆。

第一次接觸花藝的陳敬宣有著初生之犢的旺盛企圖心，一開始李明川要她跟著一起做，她自信秒回「我可以」。陳敬宣說，最近很流行花藝，原本她一直希望有機會去嘗試體驗，所以得知李明川邀請時，她既興奮又期待。她平常很喜歡玩配色，小時候的夢想是當服裝造型師，這次花藝創作雖是李明川先幫她配好主色，但她可以自己加點點綴，過程好玩有趣。

李明川說，剛開始他會去花市，是因為失眠，「大家都說花市很早開，因為我總是到凌晨3點半還睡不著，乾脆4點去逛花市，反正一樣都醒著，不如多做點事。」他後來發現，插花真的很療癒，「跟花相處的像跟自己相處般，因為你在插花時，手不能做其他事，不會分心、不會有雜念。」

朋友知道他玩花花草草玩了大半年，鼓勵他在花藝世界找到新的可能，甚至有朋友叫他去開課，他驚呆回：「我都亂插的耶！」友人說：「如果你可以亂插，別人也可以，你開的課就可以叫做『怎麼插都漂亮、隨便插隨便美』！」但他覺得花藝是一門專業，也因此興起了去紐約上課學花藝的決心。他去年10月26日接了朋友為鼓勵他的第一張訂單，之後又陸續與品牌合作，接下某精品品牌的耶誕手作花圈，也開始合作花藝講座，4月還要到新加坡進修。

本科戲劇轉行彩妝

李明川天生對「美」的事物特別敏銳，大學念戲劇的他，卻走上造型彩妝之路，「這是上帝給我的能力，雖然每個人都誇我好厲害，我卻覺得自己只是反應快，我不知道上帝何時會把這樣的能力和好運收回去，所以過去常常活在恐懼中，擔心會不會明天就沒這樣的好運。」直到加入伊林後，公司安排念戲劇的他去客串電影，他才開始覺得踏實，因為那是他曾經真的學了4年的專業。所以他希望第二事業開始時，能回到初心，除了天分與興趣，還要有扎實的專業基礎，所以他決定真正去學，而且要一步一腳印去做，「不想再一個25年每天活在恐懼裡」。

(中國時報)