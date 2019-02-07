陳敬宣長裙遮腿秀優雅

2019年02月07日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

伊林娛樂甜心陳敬宣雖然很開心受邀與李明川一起做新春花藝，但她心情其實戰戰兢兢，陳敬宣透露：「因為每次參加伊林尾牙，明川老師都會特別注意我的穿著。所以我今天要站在他旁邊壓力也很大，之前還特別去逛東區，把我看到的每一件適合過年的大紅色衣服都拿出來看！怕被打槍，還特別準備兩套衣服。」

李明川則笑著解釋：「因為我喜歡美少女、關心美少女！之前曾忍不住問她，公司把她打扮得像小公主，應該是配A字短裙，但她到底哪裡找到過膝A字紅裙？看起來有50年代的優雅。直到她告訴我小時候是田徑選手，所以想要遮住腿，我才知道原因。」

雖然大家都說她腿根本不粗，但陳敬宣還是不好意思地說，公司的女藝人、模特兒都又高又瘦，她卻只有160公分，「明川老師覺得我可以更青春一點，公司也希望我展現青春活力，是我自己搭出來都是長裙啦。」她說，之前每次尾牙要評選造型時，不僅明川老師對她有意見，公司的人也會批評她，去年被講「金蔥」，連張雁名都笑她「像火柴」。

不過李明川馬上稱讚她當天這一身造型非常好，「看起來不是過年的顏色，但又有拜年的氣息，是我認識妳這麼多年以來，最讚的造型。」

(中國時報)