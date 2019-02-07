2019年02月07日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

每到農曆新年檔期，各品牌毫無疑慮端出喜慶意味濃厚的正紅色單品示人，但隨著聰明消費至上，精品年節系列也不再標上賞味期限，紅中帶橘，百搭黑粉，都為即將到來的春夏，調出振奮人心的歡樂色彩。

(中國時報)