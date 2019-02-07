浪漫俏皮粉 萌出新高度
MICHAEL Michael Kors Whitney玫瑰金釦鍊帶包，2萬元。（MMK提供）
TOD’S 2019新年限定經典粉色豆豆包，3萬4700元（粉紅豬皮革配飾另售）。 （TOD’S提供）
引人聯想起小豬可愛模樣的粉嫩色系，同時也賦予女人無盡的浪漫思緒。乘著想像的翅膀，TOD'S趁農曆新年推出粉紅豬年限定系列，以飛天粉紅小豬為靈感，分別寄身於經典豆豆包款於休閒鞋履上，俏皮細節讓單品萌出新高度。同樣以逗趣造型取勝的LOUIS VUITTON，採用粉色系皮革、絨毛打造出小豬外型輪廓，並以取材自Monogram圖騰的五金配件點綴五官，令人不禁會心一笑。
美國時尚品牌MICHAEL Michael Kors，則把花開富貴一詞轉化為Whitney包款表面上的花瓣絎縫細節，壓縮玫瑰般的濃郁色澤及鑲飾水鑽的閃耀金色花型釦環，串起熱鬧年節中的女性魅力。
(中國時報)
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