朱紅嘉年華 綻放新活力
MOYNAT Cabotin法國紅手提肩背包，14萬5000元。（MOYNAT提供）
TORY BURCH硃砂紅細紋牛皮鍊帶肩背包，1萬4900元。（TORY BURCH提供）
對比於正統的大紅色，加入橘色調的朱紅色，反倒更呈現出如同嘉年華般的熱情氛圍，不分年齡均能表現活潑，但不會過度用力。身為彩寶大師的BVLGARI寶格麗，即於春夏系列中推出最新的胭脂紅玉色，引用至熱銷之Serpenti Forever Diamond Blast手提包款上，並透過表面交錯的絎縫細節，凸顯立體視覺感。
法國百年箱包品牌MOYNAT，則承襲精湛皮革工藝，由植物鞣染上色而成限量「法國紅」，細膩且富有深度，搭配由旅行箱款輪廓衍伸而出的Cabotin、Pauline等包型及Mosaique皮革鑲嵌生肖吊飾，綻放女人味十足的法式風情。美國名媛設計師Tory Burch，則以父母親姓氏Robinson為名，打造出充滿家族傳承寓意的小巧包款，不意刮傷的硃砂色細紋皮革，加上金色鍊帶元素，洋溢優雅個性。
(中國時報)
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