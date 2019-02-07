大橘大麗 清爽添朝氣

2019年02月07日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

Bottega Veneta局部編織小羊皮繫帶休閒鞋，2萬6800元。（BOSS提供）

CK CALVIN KLEIN橘紅藍色塊拼接襯衫，7490元。（CK CALVIN KLEIN提供）

帶著薑黃氣息的橘色，為開春注入一絲辛辣生氣，清爽搶眼的美味色調，又蘊含吉祥與健康的祝福之意。德系時尚品牌BOSS，即使用鮮橙色調為短版運動風衣增添亮點，令男人在佳節時刻也能擁有煥然一新的輕鬆造型；而來自美國的CK CALVIN KLEIN亦從率性的西部牛仔襯衫發想，並大膽將橘、紅、藍等色塊，巧妙拼接於正反兩面及袖管，以摩登視覺演繹經典美式文化。

著重工藝底蘊的義大利精品Botteg Veneta，則將自身擅長的Intrecciato工藝運用在休閒鞋款上。因應農曆新年推出的特別鞋款，鞋體選用野莓紅及罌粟橘小羊皮手工編織而成，以撞色棋盤格紋呈現，再搭配金色內裡和鞋舌鑲飾的小豬金幣，整體格外討喜。

(中國時報)