黑潮一點紅 續玩街頭風

2019年02月07日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

KENZO農曆新年系列亞洲限定款眼睛圖騰連帽衫，微風南山快閃店獨家，1萬4800元。（KENZO提供）

GIVENCHY 「Flying Pig」系列皮革手拿包，2萬8000元。（GIVENCHY提供）

不敗的黑潮，仍是主宰街頭的要角，再添一點搶眼的亮紅色，即成為延續時尚的個性態度。玩心十足的MOSCHINO創意總監Jeremy Scott，特為慶祝豬年找來華納兄弟《樂一通》（Looney Tunes）中的兩大卡通明星豬小弟及豬小妹聯手，令日常百搭的黑色連帽衫，也能穿出俏皮戲劇化效果。日法混血的KENZO，則在標誌性大眼睛及虎頭圖騰中玩出新花樣，為新年佳節特別推出的亞洲限定款式，黑底搭配紅色刺繡圖騰，體現出濃濃東方味。連比利時皇室御用品牌DELVAUX，都把代表性Brilliant牛皮包款染上高雅的黑色，包蓋露出的一抹脣膏紅，更揭示其可拆卸成小型手提包的百變巧思，再點綴可褶式皮製球飾或羊皮綁帶等細節，道出獨一無二的奢華叛逆。

巴黎品牌GIVENCHY在品牌藝術總監Clare Waight Keller操刀下，為表情充滿狠勁的飛天豬圖騰加上翅膀，隱喻英文俚語中「Pigs might fly.」的美夢成真含意。

充滿折衷主義的GUCCI，亦為迎接2019農曆新年特與聯美電影公司合作，將1933年出品的動畫短片《三隻小豬》，融入品牌代表性Ace球鞋、Ophidia包款及大小皮件上，搭配簡單的紅黑套裝，詮釋出人與動物間的情感連結。

(中國時報)