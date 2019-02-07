2019年02月07日 04:10 中國時報 吳娮翎 ）

開運美相達人邱聖文表示，紅色、金色、紫色都是旺運的能量色，可以從除夕開始連續6天穿新內褲，而有花樣或是蕾絲圖騰的內衣褲則象徵著「有錢花」，在生肖幸運色上：生肖為鼠是紫色；牛是黑色；虎是黃色；兔是紅色；龍是藍色；蛇是淺棕色；馬是深藍色；羊是暗紅色；猴是淡黃色；雞是紫紅色；狗是灰色；豬是白色。

(中國時報)