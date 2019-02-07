蔡政府愛台灣還是愛美國

2019年02月07日 04:10 中國時報 主筆室

錯誤的戰略思維、誤判的國際局勢、虛幻的外交作為，加上孤注一擲的決策，注定蔡英文總統主政下，對外關係陷入泥沼。更嚴重的是，近3年來唯一依賴「川普牌」，卻如飲鴆止渴，造成兩岸敵意螺旋上升，只得不斷增加國防預算，形成變相支付天價保護費。

斷交國數目創新紀錄、參與區域經濟整合組織無門、國際空間遭到壓縮、雙邊自由貿易協定一事無成、「新南向」政策虛幻一場，這就是台灣當前對外關係的處境，但民進黨政府卻沾沾自喜「聯美抗中」、「親美仇中」可發揮抗衡中共壓力的作用，殊不知「黑天鵝」與「灰犀牛」正迎面而來。

二次世界大戰後的美國戰略，可概括為鞏固盟邦安全、以開放的全球經濟體系增進繁榮，廣泛支持民主、法治及人權。在此原則下，美國歷任總統承諾履行《台灣安全法》及六項保證，堅持台灣問題由兩岸人民和平解決，並持續關切中國大陸的人權問題。川普是二戰後美國第一位顛覆外交傳統價值的總統，放棄了世界主義信念及世界警察角色；閉口不談民主人權；擁抱民族主義，厭惡多邊主義；反對自由貿易，對友邦及對手逕自增課關稅；批判美國盟國坐享美國的免費防禦。

最新一期《外交事務》季刊提出了一個對台灣至為關鍵的問題：若美中貿易戰解決，中共領導人習近平擴大對台灣問題的聲量，「如果爭取到習近平的重大讓步，川普還會為了台灣跟中國對抗嗎？」換言之，在台灣問題上，川普可能是台灣的黑天鵝。

中國大陸對台灣而言，則是存在已久的灰犀牛，只是台灣人一直認為，大陸不能、也不敢對台灣採取武力達成統一目標。但隨著台灣當政者拒絕接受「九二共識」，中共對「和平統一」的目標也愈明確。習近平最近的「我們不承諾放棄使用武力，保留一切必要措施的選項」談話就說明了一切。

在嚴峻情勢下，蔡英文總統抗拒中國大陸的立場變本加厲，兩岸關係基本上難以挽回，蔡英文只有希望美中關係繼續惡化，台灣成為美國重視的資產，同時更緊抱美國大腿，甘願作為美國的馬前卒，其中以向美國軍事採購為主的籌獲先進武器系統就是手段之一。以目前兩岸軍力的懸殊，台灣投入再多資源都不可能改變軍力差距，更不可能完全嚇阻大陸犯台的企圖，增加國防預算只是在繳保護費。

2019年的國防預算為3460億元，比前一年度增加138億元，占GDP的2.16%。蔡總統強調，「我們致力提升國防與嚇阻力量，未來也將持續依據實際需求及GDP成長調增國防支出，同時我們正在推動自主國防產業。」

美方顯然對台灣的國防預算不滿意，認為台灣應付出更多，特別是討論已久的潛艦國造與最近提出的採購F-16V戰機等重大計畫。潛艦國造台灣幾乎沒有任何技術與設備可言，從艦體載台、推進系統到戰鬥系統一切從零開始，許多海軍退役軍官都高度懷疑其可行性，即使一切順利，每艘造價500億元起跳，如建造7艘將高達3500億，將吃掉未來20年大部分的海軍軍事投資預算。

至於F-16V戰機採購案也是天價，66架總價高達130億美元，價格逼近最新型的F-35戰機單價1.5億美元，如採購確定立案也同樣具有排擠效應，影響其他軍事投資案。此外，F-16V性能是否能與中共的匿蹤F-20戰機相抗衡仍須評估。試問這筆龐大的預算從何而來？將排擠多少公共建設與社會福利？

美國軍事專家建議，台灣應該採取「刺蝟戰術」，不要追求大型戰艦或戰機，而應使用短小精幹、更廉價且更機動的武器，逐步對濱海的解放軍進行消耗戰。依據這種戰略，最優先需要的是智慧型水雷、無人飛機和飛彈。

就民進黨政府而言，軍備建構除考量本身的防務需求外，還要滿足美國的需求，希望透過昂貴軍售案來加強美國對台灣安全的承諾與支持。有人形容川普外交的特徵是狹隘的交易式外交，他在任內雖已簽署多項友台法案，但無論是對中國大陸的貿易戰及對台灣的軍售都顯示，他只希望看到「美國優先」的即時效應。

蔡英文政府的兩岸及外交政策使台灣進退失據，自甘淪為美國對付中國的棋子，川普的外交基本信念是「美國沒有永久的朋友或敵人，只有利益」，如果民進黨政府的施政不能以台灣利益為優先，只求滿足「美國優先」，這還是一個「愛台灣」的政府嗎！

(中國時報)