綠皮書擋不住的美好相聚

2019年02月07日 04:10 中國時報 黑鳥麗子

《綠皮書》（Green Book）是美國60年代專門提供黑人司機住宿、餐飲地點的指南，當時美國法律雖然廢止種族隔離，實際上還是很多南方的餐廳、旅館拒絕黑人，這本書其實是種族歧視的鐵證；電影《幸福綠皮書》卻以這本書為起點，透過巡迴演出的黑人鋼琴家與白人司機間的互動，描述一段在最不好的時代中非常暖心的相聚，特別適合過年期間，跟家人、朋友一同觀賞。

電影改編自真人真事，主角是天才鋼琴家唐雪利（馬赫夏拉阿里飾），他是當時少數能在殿堂演出的黑人鋼琴家，即將展開美國南方巡迴演出，因為南方對黑人的歧視仍嚴重，一路上需要司機與保鏢，他找上義大利裔的大嘴東尼（維果莫天森飾）。東尼本來是紐約夜總會的圍事，就是個大老粗，而且排斥黑人，可是夜總會忽然歇業兩個月，他得想辦法賺錢養家，面試後才知道要幫黑人開車，但為了經濟，也只能上路。

這一路上狀況百出，鋼琴家覺得大老粗太粗魯，希望他能文雅一些，談吐高尚一些，因為他們巡演都要跟些有錢人交際應酬，必須得體；但老粗覺得自己只負責開車，要鋼琴家少管他！兩人個性南轅北轍，一個冷靜優雅、一個粗獷俗氣，但在旅程中，大老粗感受到了黑人的孤獨，也從旁理解了他的處境。

好比這麼優雅的鋼琴家，卻必須依照綠皮書的「指示」，下榻在不入流的汽車旅館，對於種種歧視只能忍氣吞聲。大老粗問同行的樂手為何明知會受到這些差勁待遇，還要巡迴。樂手告訴他，這趟旅程是鋼琴家指定要去南方，因為他說「光是天才還不夠，要有勇氣才能改變人心！」

這個「一樣／不一樣」成為貫穿電影的主題。大老粗覺得黑人就是愛吃炸雞，在肯德基州看到了肯德基炸雞，興奮地要鋼琴家分享這道最受黑人喜愛的美食，結果遭拒。兩人這段「吃雞」橋段很精采，來來往往推了半天，鋼琴師勉強吃下，然後一塊接一塊，搭起了友誼的橋梁。但同樣的炸雞，由音樂會的主人推出來，還說是「鋼琴大師的同胞們最喜歡的食物」，就充滿了歧視，讓人食不下嚥。

後來劇情高潮在高級旅館邀請唐做耶誕秀，卻不肯讓他在餐廳用餐，因為他是黑人。東尼面對抉擇，是該強迫唐演出，還是該毀約以維護他的尊嚴，賠上自己一半的酬勞？這種兩難時刻，讓東尼這個大老粗終於明白鋼琴家為何一直強調尊嚴，因為這是做人的根本。

兩位主角的演出都可圈可點，非常精采！維果莫天森在《魔戒》中飾演最帥氣的亞拉岡，這回卻化身大老粗，換個片場就能拍《教父》，而馬赫夏拉阿里飾演的黑人鋼琴家擁有超強氣場，卻拒人於千里之外，他有種笑容，看起來開心，但卻能感受到心裡的孤寂，非常搶眼。

但我最愛的還是兩人交手的過程，從開始的針鋒相對，到後來唐看到東尼在老婆要求下，頻頻寫信回家報平安，那一封封信內容太過直白，low到鋼琴家看不下去，開始教他怎麼寫思念、怎麼描述心情，一封封至情至性的家書，讓大老粗的太太萬分感動。但最感人的一封信，還是大老粗自己寫的，用字簡單，卻讓鋼琴家也深深感動。

這部電影的傑出在於能夠剝開過去的傷口，卻不自憐，而且激發出更多往前走的勇氣！而精采配樂也是亮點，讓電影增色不少。過年期間，家族相聚，想必更能體會片中東尼一家人期待他回家過節的渴望。（作者為作家）

(中國時報)