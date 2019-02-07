2019年02月07日 04:10 中國時報 趙雙傑 文:

各式各樣的演出道具，希望帶給觀眾最驚豔的視覺饗宴。（趙雙傑攝）

火舞演出因為是戶外演出，受到天候影響很大，有時突然下雨，原本準備好的演出也只能停止打包收工。（趙雙傑攝）

團長曾心昀希望藉由火舞演出，帶給大家滿滿的正能量。（趙雙傑攝）

團長曾心昀 希望藉由火舞演出，帶給大家滿滿的正能量。（趙雙傑攝）

觀眾們目不轉睛，看著精采的火舞演出。 （趙雙傑攝）

火舞表演者冒著被燙傷的危險，展現最專業的演出。（趙雙傑攝）

配合音樂的火舞演出，總能帶給觀眾深受感動的視覺饗宴。（趙雙傑攝）

配合音樂的火舞演出，總能帶給觀眾深受感動的視覺饗宴。（趙雙傑攝）

火舞表演者冒著被燙傷的危險，展現最專業的演出。（趙雙傑攝）

與火為舞：E火舞團■圖／趙雙傑

對許多人來說，火代表著危險！但對於《E火舞團》的團員而言，「火」卻有著美麗和代表正向的力量。《E火舞團》的E字是英文Elements－元素－的縮寫，團員們將具有張力的舞蹈融合了火燄，讓火燄隨著舞者的心念，流動如水、靜挺如巨木、快如閃電、合緩如枝葉綻放。

經過多年前的台中阿拉夜店不幸事件後，火舞表演只能在戶外進行；嚴格的禁火令，限制了火舞藝術的推廣，也影響了表演者的生計。如今包括團長曾心昀在內，《E火舞團》共有七個在線團員；入團的資格，依照參與度及配合團練頻率來決定，新進成員大約經過一年時間的累積，最後再經過考評，合格後方能入團；因此，最終呈現在觀眾眼前舞蹈，都是最專業的演出。就因為表演者比一般人更注重火的安全，因此也更希望火舞演出能走入人群；即使過程辛苦，都沒有澆熄大家對於火舞的熱情。

源自桃園的《E火舞團》，時常出現在各地廟會和陣頭中演出，在一些知名的夜市裡，也都可以看到他們專注在火舞演出時的身影。身為團內唯一女性的團長曾心昀認為，自己在表演的時候，不僅可以感受到觀眾情感上的回饋，也更能反思、體認出自己真實的樣貌、感受自己確切的想法，因為保持感受的能力，是一件非常重要的事情，如果一個人在迷惘時，要是也同時失去情緒的話，就如同失去了生命。所以透過火的流動和強大力量，希望即便在一些小小的地方，都能帶給社會上的人們滿滿的情感張力和正能量，用他們手中的火把，點燃觀眾心中的沉睡火焰，這是曾心昀認為火舞表演者存在最重要的意義。

黑暗中，《E火舞團》這群專業的火舞者閃耀著光芒，唯有親身體驗，才能感受到那分血脈噴張和點燃內心火燄時的深深感動。

(中國時報)