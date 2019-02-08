吳敦義透露 民調與黨員7：3！國民黨總統人選 7月前決定

2019年02月08日 04:10 中國時報 沈揮勝 、 吳敏菁 、 劉宥廷 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡英文總統昨也赴南投，在埔里孔子廟向至聖先師及先聖先賢上香。（沈揮勝攝）

昨天大年初三，蔡英文總統與國民黨主席吳敦義不約而同在南投、彰化發福袋、紅包，並輔選立委補選黨籍參選人，尤其彰化場活動時間不只重疊，甚至地點也僅距離百餘公尺，這是兩人繼除夕在法鼓山同框，再次拚場意味濃厚；吳敦義強調黨內總統人選，最晚不會超過7月，將以民調占7成、黨內占3成比例決定人選。

吳蔡皆赴彰化輔選立委

吳敦義7日返南投老家祭拜祖先並走訪草屯、彰化鹿港等多間廟宇；蔡英文除在屏東縣長潘孟安陪同下品嘗恆春道地海產外，上午先到車城福安宮後，再返老家所在的枋山楓港德隆宮發放紅包在參拜祈福，兩人下午都轉往彰化輔選藍柯呈枋與綠黃振彥和發紅包、福袋。

吳敦義指出，政府已決定總統大選與立委選舉ㄧ起投票，黨內初選機制將在4、5、6月間啟動，將以民調占7成、黨內占3成比例決定人選。

依黨內機制與慣例實施

吳敦義表示，初選規畫，是依黨內實施數十年的機制與慣例實施，任何人都可以提出新的建議，但身為黨主席，「我個人不能有意見。」並指出黨內的初選機制，將在今年4至6月間啟動，最晚不會超過7月、最早不會早於5月完成初選。

吳敦義昨一早就返回草屯鎮新庄里芬草路住宅拜公媽，隨後轉往同在芬草路上的新興宮參拜，並在敦和宮發放359個紅包，象徵該廟在草屯359年歷史。

吳敦義中午轉往彰化鹿港用餐，並在彰化立委補選參選人柯呈枋、彰化縣長王惠美、副縣長洪榮章等人陪同下，前往鹿港龍山寺、鹿港新祖和伸港福安宮祈求風調雨順、國泰平安，「代表國民黨向大家候請安，祝大家健康快樂」。

吳敦義除了為柯呈枋拉抬聲勢，指出柯呈枋當過彰化縣副縣長，懇託支持好人才，並肯定彰化縣發展風力發電確實比燒煤炭、燃天然氣要來得好。吳敦義說，來到鹿港看到濱海地區的風扇都在轉，他在行政院期間，就開始布局發展風力發電了，彰化縣是最好的風場，以南、以北也都是很好場域，希望風力發電在彰化多作一點。

蔡英文傍晚造訪南投縣埔里鎮，赴媽祖廟「恒吉宮」參拜並現場發放福袋，隨後轉往一牆之隔的埔里孔子廟「昭平宮育化堂」上香，為鄉親祈福，盼台灣風調雨順、國泰民安。

(中國時報)