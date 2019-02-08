3月1日期限完成貿易協議！美下周赴陸談判 拉友邦封華為

2019年02月08日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國貿易代表賴海澤下周將率團赴北京協商，有分析指出，川普在國情咨文的貿易糾紛上，不如以前強硬。圖為在青島載滿貨物的船隻正準備啟航。（美聯社）

美國總統川普5日在國情咨文演說中，簡短提及美陸正在達成一項新的貿易協議。觀察家認為，川普談論的語氣相對平緩，可能意味著他在貿易戰上不再堅持強硬立場。不過美國財長穆努欽6日表示，川普目前並未安排2月底與大陸國家主席習近平會面，以敲定最終貿易協議。

習川會2月底沒安排

穆努欽在白宮向媒體證實，下周將與美國貿易代表萊海澤前往北京，進行新一輪的高層貿易談判。他被問及美陸貿易談判時說，「我們正在取得進展，但仍有大量工作要做」，目標是在3月1日期限時完成談判。

而針對「習川會」，美媒引述穆努欽稱「目前尚無這類計畫」，但「視談判進展情況而定，有這個可能」。他說：「如果還餘下一些談不攏的問題，川普總統希望能和習主席坐下來解決這些問題。如果需要那樣，我們會考慮。」

川普在國情咨文演說中表示，與大陸的貿易協議中「必須包括（大陸經濟）真正的結構性改變」。但美方談判負責人萊海澤曾說，在結構性改革方面的談判幾乎沒有進展。很難想像在只有半個多月的時間裡，雙方會在這些問題上有什麼重大突破。

川普對升關稅放軟

不過，美國之音（VOA）中文網7日報導說，這未必就表示陸美在3月1日期限不會達成協議。彼得森國際經濟研究所（PIIE）的貿易政策專家柯克賈德（Jacob Kirkegaard）說，從國情咨文中可感覺到，川普對於把關稅從10％升到25％這樣的強硬路線並沒有很大興趣，因為那樣會導致市場做出負面反應。他認為，到3月截止期時，雙方可能會達成一個保全面子的協議，屆時陸方同意購買大宗資源和農產品，也可縮減美陸貿易逆差。

另外，義大利《新聞報》（La Stampa）7日援引義國國防部和外交部的消息人士說，受到來自美國的「強大壓力」，義大利將基於資訊安全的考慮，禁止大陸通信巨頭華為與中興參加其5G網路建設。報導還說，由於已經和華為簽署了5G合同，義大利政府準備動用被稱為「金權」的政府特殊權力，來退出合同而毋須賠償。

美國之音7日還報導，加拿大可能會禁止華為參與該國5G網路建設，但是加拿大總理杜魯道可能會推遲這決定，以免危及被大陸政府扣押的3名加拿大人。

加國對華為暫緩封鎖

加拿大電信分析師及一些官員認為加拿大應效仿一些盟友，將華為排除在5G網路建設之外。但是對杜魯道來說，是否頒布禁令將是棘手的決定。他需權衡與美國和大陸的關係，需考慮3名被拘押加拿大人的命運，還需面對情報合作夥伴和國內電信公司的壓力。

(中國時報)