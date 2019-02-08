對台好消息！豬瘟解除封鎖 福建省非疫區
大陸非洲豬瘟疫情嚴重，不過與台灣一水之隔的福建卻傳來好消息。繼莆田市城廂區、三明市尤溪縣2個非洲豬瘟疫區解除封鎖後，南平市延平區非洲豬瘟疫區也在昨日凌晨零時，經評估驗收合格後，解除封鎖；這意味福建已恢復為非洲豬瘟非疫情省份。由於閩台往來頻繁，相關消息對台灣堪稱是一項好消息。
福建全省從去年底莆田市城廂區爆發豬瘟案例後，人人聞豬色變，緊接著三明市尤溪縣也傳出一處養豬場，發病生豬27頭、死亡27頭；不到一個禮拜後，南平市也跟著淪陷。
不過就在莆田市城廂區、三明市尤溪縣2個非洲豬瘟疫區已分別於2018年12月22日和2019年2月1日解除封鎖後，福建省官方披露，2月7日零時，經評估驗收合格，南平市延平區非洲豬瘟疫區解除封鎖。
儘管大陸各省非洲豬瘟疫情仍舊十分嚴峻，但根據上述訊息，這也標誌從昨日起，福建全省3起非洲豬瘟疫情已全部解除封鎖；換言之，該省正式恢復為非洲豬瘟非疫情省份。
中新網報導，福建非洲豬瘟防控應急指揮部提出系列非洲豬瘟防控舉措，並對生豬養殖進行部署。包括要求全省圍繞人、車、豬、肉、料等五大環節構建閉環的防控措施，將疫情監測排查、生豬及其產品調運管控、豬肉產品市場監管、餐廚剩餘物監管、省際防堵、口岸查驗與檢疫等現行有效措施，嚴格把關防止疫情再次發生。
報導稱，福建官方還要求建立健全生豬反彈復養、餐廚剩餘物、私屠濫宰等關鍵防控措施長效機制；強化防控應急準備和應急值守，充實應急物資儲備，嚴格風險評估、疫情報告和舉報疫情核查工作。
此外，福建官方也要求，推進生豬標準化規模養殖；開展屠宰企業優化佈局和標準化創建，加快「調豬」向「調肉」轉變，加強市場監測，強化豬肉市場供應保障。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。