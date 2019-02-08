對台好消息！豬瘟解除封鎖 福建省非疫區

2019年02月08日 04:10 中國時報 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸非洲豬瘟疫情嚴重，不過與台灣一水之隔的福建卻傳來好消息。繼莆田市城廂區、三明市尤溪縣2個非洲豬瘟疫區解除封鎖後，南平市延平區非洲豬瘟疫區也在昨日凌晨零時，經評估驗收合格後，解除封鎖；這意味福建已恢復為非洲豬瘟非疫情省份。由於閩台往來頻繁，相關消息對台灣堪稱是一項好消息。

福建全省從去年底莆田市城廂區爆發豬瘟案例後，人人聞豬色變，緊接著三明市尤溪縣也傳出一處養豬場，發病生豬27頭、死亡27頭；不到一個禮拜後，南平市也跟著淪陷。

不過就在莆田市城廂區、三明市尤溪縣2個非洲豬瘟疫區已分別於2018年12月22日和2019年2月1日解除封鎖後，福建省官方披露，2月7日零時，經評估驗收合格，南平市延平區非洲豬瘟疫區解除封鎖。

儘管大陸各省非洲豬瘟疫情仍舊十分嚴峻，但根據上述訊息，這也標誌從昨日起，福建全省3起非洲豬瘟疫情已全部解除封鎖；換言之，該省正式恢復為非洲豬瘟非疫情省份。

中新網報導，福建非洲豬瘟防控應急指揮部提出系列非洲豬瘟防控舉措，並對生豬養殖進行部署。包括要求全省圍繞人、車、豬、肉、料等五大環節構建閉環的防控措施，將疫情監測排查、生豬及其產品調運管控、豬肉產品市場監管、餐廚剩餘物監管、省際防堵、口岸查驗與檢疫等現行有效措施，嚴格把關防止疫情再次發生。

報導稱，福建官方還要求建立健全生豬反彈復養、餐廚剩餘物、私屠濫宰等關鍵防控措施長效機制；強化防控應急準備和應急值守，充實應急物資儲備，嚴格風險評估、疫情報告和舉報疫情核查工作。

此外，福建官方也要求，推進生豬標準化規模養殖；開展屠宰企業優化佈局和標準化創建，加快「調豬」向「調肉」轉變，加強市場監測，強化豬肉市場供應保障。

(中國時報)