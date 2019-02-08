脫歐協議納入5條件 工黨就點頭

2019年02月08日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

英國距離脫歐期限只剩下50天，前景卻仍一片混沌。英媒報導，首相梅伊的脫歐協議將於2月最後1周進行第2次國會表決。最大在野黨工黨也已向梅伊攤牌，稱只要脫歐協議符合他們開出的5項條件，他們就願意支持該協議。

英國《每日電訊報》6日引述內閣消息來源披露，下議院下周預期仍將就議員所提的協議修正案進行表決。不過由於目前議員意見還是極度分裂，僵局幾乎不可能就此化解。

工黨黨魁柯賓透露，他6日已致函梅伊，說明若要工黨支持她的脫歐協議，協議內容需包含「永久與全面」的全英關稅同盟、與歐盟單一市場緊密結盟、就日後安全安排達成「明確協議」，以及承諾讓英國參與歐盟機構和資金計畫，此外，上述要求還得在脫歐前形諸法律。柯賓還重申，英國北愛爾蘭與愛爾蘭之間絕不能重現「硬邊界」，也必須採取一切手段以避免無協議「硬脫歐」。

梅伊7日前往布魯塞爾會見歐盟領袖時強調，英國不會被邊境保障措施「困住」，希望歐盟同意調整相關內容，協助她爭取國會支持。國會上月29日表決脫歐協議修正案，要求用「替代安排」取代邊境保障措施。不過歐洲理事會主席圖斯克和歐盟執委會主席榮科已多次警告，歐盟絕不會重談協議內容、也不會修改邊境保障措施。

梅伊訪歐前日，前往貝爾法斯特會見北愛民主聯盟黨（DUP）等小黨代表，以協調邊境保障措施爭議。DUP黨魁佛斯特會後重申反對該方案，除非修改這部分，否則不會支持協議。新芬黨黨魁麥克唐納則警告，一旦發生硬脫歐，他們將發動愛爾蘭統一公投。梅伊訪問完歐盟後，還將轉往都柏林，會見一直堅持保留邊境保障措施的愛爾蘭總理瓦拉德卡。

迫在眉睫的脫歐「死線」（3月29日）也對歐盟帶來巨大壓力。圖斯克6日表示，針對那些毫無計畫、根本不知道如何安全脫歐，卻貿然推動脫歐的人，「地獄會替他們保留特別位置」，這番言論也在英國政壇引發強烈反彈。

(中國時報)