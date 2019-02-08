維州檢察長赫林 曾抹黑臉扮麥可
美國維吉尼亞州政治危機如滾雪球般愈滾愈大，一發不可收拾。繼州長諾森和副州長費爾法克斯先後捲入種族歧視爭議和性侵醜聞後，該州第三號人物─檢察長赫林也被起底，在1980年代把臉塗黑扮饒舌歌手，他已坦承不諱並道歉。
這黑歷史3巨頭全是民主黨籍，而3位州最高民選官員極可能全部垮台，在美國史上前所未見。對於相較共和黨更支持族裔和性別平權的該黨來說，這場大危機無疑是衝擊2020大選選情的超級震撼彈。
57歲的赫林是維州政壇第三把交椅，在州長、副州長陸續中箭後，原本可能是州長繼任人選、且早就表態出馬角逐2021州長選舉的赫林，這下滿臉豆花。他在派對玩樂時以顏料抹黑臉的陳年舊事，在維州傳聞許久，赫林6日公開為早年的「懵然」之舉道歉，並稱未來他會說明自己能否或應否繼續擔任公職。
諷刺的是，諾森出事時，赫林曾要他下台謝罪。
諾森上周被保守派媒體踢爆，他1984年畢業紀念冊專頁的某張照片，可見一人戴黑面具模仿流行樂天王麥可傑克森，身旁另一人穿3K黨長袍。諾森起初坦承自己是其中一人，之後改口稱兩個都不是他。
諾森若下台，州長接班人就是39歲的非裔副州長費爾法克斯，不過短短幾日內，醜聞筆記本就在他頭頂爆裂。費爾法克斯遭爆料，2004年強暴一名非裔女子。他否認並指雙方你情我願，自己被政治抹黑。
就在赫林道歉後幾小時，指控費爾法克斯性侵的大學副教授泰森女士，發表聲明描述當年費爾法克斯的獸行。她為表負責，泰森的聲明附上署名。
一波波大咖黑歷史接連爆，民主黨州參議員法佛拉女士說，「讓我深呼吸一下，好好想想。」第三順位州長繼任人為共和黨籍的州眾議院議長卡克斯，意味最壞情況民主黨恐將把州長拱手讓人，而維州是2020年大選的關鍵搖擺州，民主黨沒有輸掉該州的本錢。
(中國時報)
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