日抗議陸進行新油氣試開採
日本通過外交途徑向大陸提出抗議，指責北京繼續向東中國海派遣鑽井船進行試驗開採。日本認為該區域主權具有爭議性。
《共同社》報導指出，日本確認今年1月大陸派出的鑽井船從去年11月的位置向東北方向移動了幾公里，在日本和大陸經濟專屬區的中間線附近中方海域，顯然是進行新的油氣試開採。
官房長官菅義偉表示，北京繼續採取單方面開發行為，令人極其遺憾。
北京和東京在2008年就油氣田共同開發達成共識，但談判2010年中斷。日本擔心大陸在這一地區單方面的開採，可能導致日本一側海域的海底資源被抽吸走。日本最早去年9月發現中國這艘鑽井船進行開採活動，11月中旬又移動到另一處海域。
(中國時報)
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