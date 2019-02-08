華航仍未放棄協商 盼以客為尊

2019年02月08日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

勞資爭議升溫，機師工會昨日下達罷工最後通牒，遭華航重砲回擊「完全背離事實」，並重申爭議關鍵是21項調解議題，工會方面不宜任意增加項目，且工會對內談判條件及對外宣傳差異極大，甚至包括應對酒測條件讓步，令人無法接受，不排除一一公佈。

華航勞資自去年8月起協商，之所以後來破局，就是機師工會所提辛勞加給，索求過高且窒礙難行，且機師工會不領情，要所有條件都答應才願回談判桌，才導致如今的僵局難以化解。

華航強調，自農曆春節前機師職業工會提出罷工恐嚇，連日以不符事實的指控質疑華航談判誠意，談判之外的宣傳應本於事實，不應為達抗爭目的，醜化公司飛安包裝議題，除非工會的最終目的就是罷工，否則願意接受任何對企業有建設性的方案。

華航主張，勞資雙方協商應本著誠信原則，桃園市機師職業工會在去年8月取得飛安獎金條件，即正駕駛每人每月多領取1萬元、副駕駛6,000元，在桃園市政府、交通部的見證下和華航定約1年為期協商，工會及其每一個會員都有義務遵守這個約定。

若罷工成真導致航班取消，機師工會及實際參與罷工會員，不可免除民事賠償責任。以民國80年間，復興航空飛行員怠工造成數千萬元損失，復興航空向法院提出損害賠償告訴並獲得勝訴，判決飛行員連帶賠償，說明民事責任是獨立存在。

華航再次強調，從未拒絕談判，但拒絕工會以放寬酒測標準，以及影響公司基本生存的談判條件，及全盤答應否則不談判的零和賽局劇本，威逼脅迫要求華航為違法的罷工背書。

對於機師工會所提疲勞航班改善方案，華航解釋，沒有任何一家航空公司以勞基法為標準，目前的機師派遣，不僅合乎法令更優於法令，絕對無過勞疑慮，但仍願意針對派遣加給進行檢討。

(中國時報)