影》新聞透視》華航機師重啟罷工！把旅客當對抗籌碼 太自私了
中華航空與空中巴士A350聯名彩繪機。圖／業者提供
機師工會揚言隨時罷工，未來幾天要搭華航班機旅客，如同俎上肉，任人宰割。可悲的是，機師工會似乎愈玩愈帶勁，堅持以恐懼訴求，在春節最後幾天讓旅客無法安心，要旅客體諒的同時，卻未體諒旅客，還一味拉高衝突層級。
機師工會發出聲明，痛責華航沒誠意談。不過回顧衝突始末，機師工會真的有想要談、有把旅客權益當一回事嗎？顯然沒有！因為如果有的話，不需要把姿態拉這麼高，更不是一定要全部答應，才能坐下來談的姿態，因為那叫勒索，不叫協商。
當然，我們相信機師工會抗爭，一定有其苦衷、有其難處，但相較於華航把過勞爭議、或是目前的處理情形，統統攤在檯面下讓公眾檢視，機師工會比較多的是情感勒索，沒有正面回應華航說詞，甚至有些是瞞著大眾的。
華航昨日聲明稿中提及「協商中依然要求華航應對酒測條件讓步」，這絕對是相當、相當、相當嚴格的指控，雙方應把細節攤在陽光下檢視，機師工會更該說清楚立場，否則就是黑箱協商。
不要忘記，就在農曆年前夕，才發生酒駕致兩死的命案，法務部甚至表態將研擬朝向比照故意殺人之可行性修法。如果對開車的都如此嚴格，機師身負數百人的性命，要求「零檢出」有錯嗎？機師工會真的覺得該放寬嗎？
如果春節運輸成為對抗籌碼，如果旅客權益只是犧牲品，如果要求華航對酒測讓步，成為這談判中最不堪的黑箱交易，這樣的罷工不會被支持，政府如果還不明事理的瞎挺，猶如借刀殺人，更將成為飛安史上的最大笑話。
春節假期還剩3天，機師工會可以不想過年，但別拖旅客下水，與其放狠話，應該拆掉的是那讓自己下不了台的台階，平心靜氣與華航協商。
(中國時報)
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