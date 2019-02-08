買氣爆棚 大樂透今晚再戰2.1億元

2019年02月08日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

大年初三財神爺休假去了，大樂透、威力彩頭獎全數槓龜，想拚頭獎的彩迷今天還有機會；由於全台各地天氣晴朗、買氣激增，台灣彩券公告，大樂透今晚再戰，頭獎上看2.1億元，而威力彩下周一開工日開獎，頭獎更直逼3.5億元。

持續開獎的大樂透春節大紅包，台彩表示，昨晚總計有28名百萬富翁誕生，而大樂透加碼已進入倒數計時了，總計還有145個中獎機會，呼籲彩迷千萬不要再錯失機會。

台北市士林區「飛來發投注站」老闆黃有忠表示，不論是刮刮樂、電腦彩券，買氣皆爆棚，大樂透頭獎確定摃龜後，彩迷馬上手捧逾8萬元現金，以包牌的方式買大樂透，目標鎖定2.1億元頭獎，還有民眾1張張買，用紅包裝了100張大樂透，要當春節賀禮送親朋好友。

大樂透昨晚開出的獎號，依大小排序分別為07、21、29、33、40、41，特別號為08，台彩加開的春節大紅包獎號則為01、05、11、21、22、25、27、30和37；台彩最新公告顯示，本期共開出33組，其中28組為一人獨得，每名幸運兒均獨得100萬元獎金，其餘2注或四注均分。

2000元刮刮樂熱銷，主要是全台各地不斷開出大獎!有民眾遵從神明「上上籤」的指示，馬上就抱回200萬元獎金加賓士車；新北市有2名30多歲男女同事，到板橋「慈惠宮」拜拜，結果抽到「上上籤」，回程先買了一張2000元刮刮樂，沒刮中到便利商店領錢再買一張，竟真的刮中貳獎200萬元加賓士車，兩人直呼神明太靈驗，真的是張「上上籤」。

根據台彩最新統計，花蓮市的「金錢豹商行」曾於105年開出2.5億元的大樂透頭獎，今年2月3日小年夜開出春節大紅包後，昨又開出百萬大獎，累計開出注數高達7次，與「積財庫彩券行」併列花蓮市最會開春節大紅包的投注站。

(中國時報)