如全民拱柯選總統 柯媽說OK

2019年02月08日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱台北報導 ╱台北報導

台北市長柯文哲媽媽何瑞英及爸爸柯承發7日前往老君山姜太公道場參拜祈福，針對前總統陳水扁說柯選總統機率大，柯媽表示，這是大家講的，不是兒子講的，她沒有贊不贊成，這要看全民的意思，若人民認為他不會貪汙，又認真做事，那才能出來選。是否仍支持蔡英文總統連任？柯媽強調「大家（已經）不相欠！」

柯媽表示，此行是來祈求台北市讓柯文哲在做市長期間，能平安順利，沒有什麼災害，讓市民過好生活，並強調「不是來替兒子求選總統的」。

針對阿扁說柯選2020機率很大？柯媽說，沒有這計畫，兒子自己也沒講、也沒跟她講，這些話都是大家在講的，她並沒有贊不贊成，這都要看全民的意思。

媒體追問「若全民拱柯選總統，妳ok嗎？」柯媽坦言「是」，並說人民認為他不會貪汙且做事認真，那他才能出來選。

至於有民調說柯是第1名，打贏蔡英文總統與藍營的四大天王「馬王朱吳」，柯媽說「別理民調啦！」另外阿扁說2020會演變成「柯蔡朱」的三國鼎立局勢，柯媽僅說「不知道」。

外傳唯一能贏柯的就是高雄市長韓國瑜，柯媽說「大家愛講就好了」。另外有命理老師說柯2020當選機率很低，柯媽表示「聽聽就好」。針對2020「柯韓配」的看法，她說，不知道有這種事，連台北市政府的事情，她一概不過問，大家若拱韓出來選，她也沒感覺。

媒體再問，柯媽先前在電視節目說韓國瑜做一任不適合，柯媽急澄清說，她哪有這樣講，並認為這社會怎麼會只知道選舉，然後其他事都不做，現在都選完縣市長了，認真做好台北市最重要。

是否仍支持蔡英文連任？柯媽卻撇清說「我是說大家都不相欠了！」此外台北市議員嗆柯是「惡靈惡靈」，她則說，她都叫兒子說好話、別說壞話，但王要在過年亂罵人，老天都在看啦！

(中國時報)