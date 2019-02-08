燕主張全民調產生人選 最貼民意

2019年02月08日 04:10 中國時報 張妍溱 、 張穎齊 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨中生代台中市長盧秀燕、北市議員王鴻薇農曆春節前，不約而同要求黨中央應加速舉行國民黨總統初選，早日確認總統人選，昨天兩人再強調初選應提早、愈快愈好，盧秀燕再次建議應透過全民調方式產生總統人選，這樣也最貼近民意。

盧秀燕說，全民調是以民意為依歸，藉此方式更了解民意動向，黨內所選出來的候選人，符合民意需求，才有機會勝選；剩下1年就要總統大選，時間相當緊迫，因此人選須提早決定；自己對於人選沒有特定偏好，並支持建立黨內初選制度，任何人有意願都可以參加。

王鴻薇表示，基層一致希望盡早確定遊戲規則，若拖越久或讓大家猜來猜去，會充滿著不確定的變數，拖到7月真的太晚了。

王鴻薇說，民進黨4月決定人選，北市長柯文哲是6月決定是否參選，如拖到7月，難道是為觀望柯的動向嗎？若否，則沒有意義。

(中國時報)