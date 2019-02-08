瘋狂運動會 7組卡通明星伴遊

2019年02月08日 04:10 中國時報 策畫／時藝多媒體 報導／張庭瑜 圖片提供／時藝多媒體

「打工戰士三振王」超搞笑神劍兄妹檔，邀大小朋友成為打工戰士的一員，九宮格棒球挑戰大滿貫。

和小班一起變身外星英雄，全力駕駛「瘋狂搖搖車」，成為宇宙最強搖搖賽車手。

在繽紛的「卡通頻道粉絲迷宮」中挑戰你的粉絲指數，答錯了可就無法走出迷宮。

卡通頻道猴塞雷！瘋狂運動會

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春節假期怎麼玩？讓家長間討論度最高的「卡通頻道猴塞雷！瘋狂運動會」來教你顛覆傳統的新玩法！你是否有試過以各種從沒想過的清潔工具來揮桿高爾夫？乘著搖搖車在賽道上使出渾身解數，全力搖擺衝刺駛到終點，或是站在搖晃的軟墊上用羽球來玩賓果遊戲呢？「卡通頻道猴塞雷！瘋狂運動會」就是要帶給你全新的體感體驗。

網羅7部超高人氣的卡通，包含《探險活寶》、《熊熊遇見你》、《飛天小女警》、《BEN 10》、《阿甘妙世界》…等，在600坪大的室內場地裡，不怕戶外刮風下雨的寒冷天氣，都能提供大家體驗歡樂趣味的投籃比賽、驚險刺激的搖搖車競賽，以及孩童們最愛的氣墊……等共計十項遊樂設施，再加上可愛的卡通頻道明星公仔陪伴，讓這場另類的趣味競賽變成美好的親子回憶，現場不僅讓小朋友們陷入瘋狂，就連大人們也能一起玩得開心！

其中，每到假日總是大排長龍的設施，就屬「泡泡足球隊隊碰」和「NERF射擊區」了，來自新北市的許媽媽說：「這兩項多人遊戲因為需要專屬的設備和足夠的空間，平常在家根本沒辦法讓孩子自己玩，這次居然能以這麼超值的票價一次玩到，我們全家都玩得滿頭大汗，尤其是NERF射擊區，提供許多種射擊器體驗，稱作是男孩們的天堂也不為過！」對此，主辦單位特別提醒前來的民眾要準備好足夠的體力，現場不僅有多項運動讓大家挑戰，成功通過五個關卡還能獲得卡通明星加油棒組。

春節假期已進入尾聲，還未規畫接下來的假日要到哪裡走春嗎？趕快來國立臺灣科學教育館7樓「卡通頻道猴塞雷！瘋狂運動會」玩耍，讓快樂的春節假期留下美好的回憶。全展期購票請洽ibon售票系統、全家FamiPort、GOMAJI、博客來售票網，更多資訊請洽Facebook粉絲團查詢。

(中國時報)