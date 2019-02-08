《熊熊遇見你》搶購限定商品

2019年02月08日 04:10 中國時報 策畫／時藝多媒體 報導／張庭瑜 圖片提供／時藝多媒體

打棒球造型的《飛天小女警》線圈筆記本，是七、八年級生必敗商品之一。

證件套搭配阿寶、老皮造型，僅在活動紀念品區販售。

去年在華山文創園區造成轟動的卡通頻道快閃店，走進店內的民眾無一不被卡通頻道旗下的可愛主角們征服，心滿意足地提著大包小包戰利品走出商店。本次「卡通頻道猴塞雷！瘋狂運動會」將帶來更多更齊全的周邊商品，另外還有期間限定商品讓粉絲們搜刮回家。

不僅展區內的多項大型設施很有看頭，「卡通頻道猴塞雷！瘋狂運動會」紀念品區更是必逛行程之一，紀念品區裡匯集大小朋友皆喜愛的卡通頻道旗下角色商品，如《探險活寶》、《熊熊遇見你》、《飛天小女警》、《BEN10》等，為呼應本活動「運動」主題，主辦單位特別向卡通頻道爭取推出期間限定商品，全球首次亮相的商品僅限在現場紀念品區販售。

有令眾多少女心花怒放的《熊熊遇見你》主角群們大大、胖達、阿極戴上運動頭帶、手拿啦啦隊彩球的絨毛娃娃和零錢包，一上架就造成搶購熱潮。還有七、八年級生心目中的經典卡通《飛天小女警》，也推出花花、泡泡和毛毛運動風線圈筆記本，就連仿間較少見的《阿甘妙世界》商品都在本次紀念品區中出現，還有超多各式各樣的商品等你來挖寶！

新春加碼，主辦單位於初一起推出限量「猴塞雷超值驚喜福袋」，裡頭有熊熊三兄弟運動毛巾、阿寶老皮造型證件套、線圈筆記本等商品，超值價格熱愛卡通明星的粉絲們一定要把握機會搶購，把滿滿的紀念品帶回家過好年。走春好去處就在「卡通頻道猴塞雷！瘋狂運動會」，紀念品區不用購票即可入場選購，讓你好拍又超好買！

(中國時報)