泡在高雄駁二 玩出科學知識

2019年02月08日 04:10 中國時報 策畫／時藝多媒體 報導／祝以安 圖片提供／時藝多媒體

按壓泡泡可以訓練小朋友的手眼協調及吹氣技巧。

泡泡的日常。

體驗泡泡的日常，人人都可以當網美。

「不灑泡泡瓶」是造型可愛又有質感的療癒系小物。

瘋狂泡泡實驗室展覽資訊

瘋狂泡泡實驗室展覽資訊現省280元

經歷過有趣化學旅程後的泡泡，是孩童最好的朋友。瘋狂泡泡實驗室打造大人與小孩同樂的科學藝術空間，從童趣好玩的泡泡延伸至背後的科學知識，除擁有超夢幻打卡場景外，還有顛覆想像的泡泡樂園任你動手玩。各位小小科學家們準備好了嗎？今年冬天最繽紛有趣的展覽即日起至4月7日於高雄駁二藝術特區等你「泡」在這裡瘋狂玩。

高雄站除延續台北熱門展區外，還加入高雄限定的全新內容，從日常生活中的泡泡開始蔓延，創造出許多如夢似幻的拍照空間，寓教於樂的「泡泡實驗室」學習泡泡科學的小知識，人人都可以是小小科學家；跌進童趣滿點的「啵啵球池」盡情玩耍；充滿浪漫雪景的「泡泡雪花球」體驗被泡泡雪包圍的感覺；不可錯過的「凍結時光機」享受被泡泡包圍的那一瞬間，彷彿時間靜止。

還有由泡泡大師蘇仲太領軍的泡泡家族表演的「泡泡劇場」，觀賞打破金氏世界紀錄的泡泡毛毛蟲、泡泡千層派以及超高技巧的泡中泡…等多項表演；最後在「泡泡製造所」中還可以自行操作創造不同形狀效果的泡泡，夢幻指數再次提升，每個展區都非常精彩有趣，絕對可以帶給孩子們最驚奇歡樂的一天！

瘋狂泡泡實驗室即日起在高雄駁二藝術特區繽紛登場，爸媽遛孩放電最佳基地，閨蜜殺光底片必踩景點，全台最大的室內泡泡樂園，讓高雄的民眾不怕天冷、不怕雨淋的絕佳玩耍地點。瘋狂泡泡實驗室在高雄歡樂發泡！購票請洽ibon售票系統、全家FamiPort、博客來售票網、GOMAJI，更多資訊請洽Facebook「瘋狂泡泡實驗室」查詢。

(中國時報)