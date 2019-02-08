國際檢驗把關 百分百台灣製造

2019年02月08日 04:10 中國時報 策畫／時藝多媒體 報導／祝以安 圖片提供／時藝多媒體

最親近孩童的泡泡水需要最嚴謹的把關，瘋狂泡泡實驗室所使用的泡泡水，通過ITS國際檢驗公司的多項檢驗，所有產品皆100％台灣製造，由泡泡玩具領導品牌Uncle Bubble大力合作。成立逾25年的和盛企業是全台最大的創意泡泡玩具公司，致力泡泡玩具創新與研發，至今仍在台灣玩具業界屹立不搖，旗下產品達到數百項，並且有多項玩具取得專利。

和盛表示，相當開心能與時藝多媒體、泡泡家族協力推廣泡泡科學教育，本次的策展理念與和盛企業的核心價值相同，不斷地創造驚喜！在泡泡展的各個展區中，不難發現策展團隊藉由泡泡延伸出意想不到的內容，亦也透過泡泡展開孩童認識科學的新視野，玩具不僅限於小孩，泡泡展就像個讓大人與小孩恣意探索的大型玩具屋。

每年都推出新品的和盛企業，今年則推出「不灑的泡泡瓶」及「迷你按壓泡泡」。不灑的泡泡瓶不但造型可愛又是兼具質感的療癒系小物，還有不怕小朋友打翻的特殊貼心設計；另一款迷你按壓泡泡，則是使用按壓的方式吹泡泡，多種造型小巧可愛，且可以訓練小朋友的手眼協調、吹氣技巧，100％台灣製造，家長們可以放心的讓孩童恣意玩耍泡泡。

(中國時報)