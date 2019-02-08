愷樂招桃花 從面子做起

2019年02月08日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

愷樂分享自己的救急保養祕方就是保溼噴霧。（盧禕祺攝）

愷樂分享自己平常會使用的美妝用品及保養品。（盧禕祺攝）

新春粉嫩氣色妝

星機桃花妝

愷樂在最新EP《泡泡糖》畫「星星妝」造型吸睛，她從高中學跳舞時開始接觸化妝，入行當「蝴蝶姊姊」也都是自己化妝，技巧媲美專業化妝師。她特地為本報讀者示範新年「新春粉嫩氣色妝」，及可在西洋情人節幫助脫單的「星機招桃花妝」。

愷樂表示，新春粉嫩氣色妝的重點在於眼影及脣色，「白天看妝容也不會太隆重，但其實是有精心的化過妝，別人看了也會覺得氣色很好，妝感不會太重。」可以使用在即將到來的農曆新年，出門和長輩拜年，「不僅看起來有氣色，而且該有的都有，會顯得很有精神，也不會讓長輩覺得看起來太誇張。」

每天必敷面膜

第二個「星機桃花妝」，則較第一個妝誇張，重頭戲則在於眼睛下方的星星亮片貼紙，「男生近看還可以問說：『欸這是什麼？』藉此開啟話題，是一種小心機的概念，因為男生不懂化妝，可以用這個來當作彼此的話題。」

如此有巧思的招桃花招數，問起愷樂是否也曾在感情中耍「小心機」，她坦言高中時曾精心打扮吸引心上人，「後來他就變我初戀男友了！」她表示自己對喜歡的人，不會默默等待，會千方百計讓對方注意到她，「女生出門一定不要太懶惰，要裝扮一下，不可以家裡長怎樣就穿怎樣出去！」

愷樂在舞台上因為工作需要，不能畫淡妝，但私下的她只會畫眼線、上腮紅，「氣色很重要，被說看起來很累對女生來說是很大的打擊，所以一定會給自己腮紅，臉上有粉紅色彩看起來就比較不會有疲累感。」

也由於工作需要畫全妝，她格外重視皮膚保養工作，每天必做的就是「敷面膜」，才不容易脫妝。她回到家一定會先用眼脣卸妝液，將眼妝和脣妝卸除乾淨，她提醒每天使用睫毛膏的人，更是不能忽略這個步驟，之後再用一般卸妝用品，屬敏感性肌膚的她喜歡用卸妝乳，接下來再用洗面乳洗容易出油的T字部位，臉頰僅使用清水清潔。

推薦控油噴霧

進入保養階段，她會先敷面膜，敷完後才開始使用化妝水，接著上精華液、眼霜、乳液。但她的鼻子皮膚在換季時容易脫皮，因此上述步驟結束後，還會根據皮膚科醫生建議，再搽一層凡士林，將剛上的保養品水分全鎖住。此外，她也推薦保養急救聖品「控油噴霧」，她會隨身攜帶，化好妝後噴一下定妝，臉太乾的時候也可以救急。

(中國時報)