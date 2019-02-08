想找個他聽〈致未來的戀人〉

2019年02月08日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

孝順的愷樂每年過年都會帶家人出國玩，今年則要和全家人去曼谷度假，她感性說：「我以前連年夜飯都沒辦法吃，但後來在這行業越來越久了，發現家人真的比賺錢重要，久久看到爸媽、阿公阿嬤，會覺得他們變老了。」

她印象最深刻的過年是3年前要去北海道玩，沒想到出發前一天突然找不到護照，急得她邊找邊哭邊罵自己，最後全家人都飛到日本去，獨留她一個人在台北過年，爸爸還不忘傳在北海道吃冰淇淋及看雪的照片給她，讓她更是備受打擊，半年後才發現護照躺在衣櫃。

愷樂笑說，以前過年回三峽老家，阿公就會昭告全社區的人她什麼時間回家，當她一回到家，社區的鄰居都在門口搶著要跟她合照，阿公還會隨身攜帶她的簽名照，遇到有人想要就出題考對方，答對才送出，她笑說爸爸個性和阿公很像，只要有人多看爸爸一眼，就主動送上愷樂簽名照，相當「盡責」替她宣傳，但她笑說：「可能每年都回去大家看膩，現在要拍照的人已經逐年減少。」

談到新年新希望，愷樂希望能再接到新的節目，也希望愛的人身體健康沒煩惱，自己工作順利。她表示去年準備EP宣傳時，壓力大到月經來半個月，因此她打趣說希望今年可以接到衛生棉代言。

她也盼新年有新桃花，「希望可以找到一個未來的戀人，當面唱〈致未來的戀人〉給他聽。」她表示家人雖然心裡擔心她一直沒對象，但從不會在她面前直接問，而是會假裝不經意的帶她去拜月老廟，或是問她要不要看照片相親，她笑說：「我看完以後就會說：『我會努力工作』。」

(中國時報)