《小飛象》《獅子王》迪士尼造童話英雄

2019年02月08日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

1941年發行的動畫電影《小飛象》（左圖）深受大小朋友喜愛，真人版找來柯林法洛（右圖左四）等提姆波頓固定班底演出。（迪士尼提供）

《美女與野獸》動畫（上圖）1991年推出，全球橫掃131億台幣票房，2017年真人版找來艾瑪華森（下圖）擔任女主角。（迪士尼提供）

動畫片起家的迪士尼，目前至少有20部動畫計畫翻拍成「真實版」，2019年確定推出《小飛象》、《阿拉丁》、《獅子王》等3部（不包含檔期未定的《小姐與流氓》）。迪士尼這波老酒裝新瓶，開啟了一條新的產業鏈。

迪士尼真人電影部門總裁西恩貝利（Sean Bailey）說：「當情感聯繫產生時，人們馬上會知道。」迪士尼有策略地步步推進，第一步抓住的是觀影動機：懷舊是人性共通點。迪士尼1937年推出首部彩色動畫長片《白雪公主》，此後維持一年一部的節奏，以童話小說為題材的《木偶奇遇記》、《幻想曲》、《小飛象》、《小鹿斑比》、《睡美人》等應運而生。1950年《灰姑娘》到1966年創始人華特迪士尼去世，算是迪士尼動畫電影的第一個黃金時代。經歷短暫的衰退和修整，1989年音樂動畫《小美人魚》再創高峰，迪士尼動畫電影邁入第2個黃金時期，醞釀出《阿拉丁》、《獅子王》、《美女與野獸》與《花木蘭》。

《魔境夢遊》全球吸金

西恩貝利說：「如果鋼鐵人、雷神索爾和美國隊長是漫威的超級英雄，那麼也許愛麗絲、仙度瑞拉和貝兒都是我們的超級英雄。」坐擁如此強大的IP資料庫，迪士尼自然會用好用滿。1994年《小泰山》翻拍1969年動畫《森林之子》，迪士尼開啟了自家動畫改編真人電影之路。然而2010年《魔法師的學徒》摔了一跤，這讓迪士尼開始思考：老酒裝新瓶的「新瓶」該是什麼模樣？口味又該不該略為調整？

西恩貝利認為：「真人版電影還是得抓住舊版本中粉絲喜歡的元素，不必然一定要將新電影轉換為所謂的家庭版本。」迪士尼第二部開始嘗試某些實驗，試驗性的《魔境夢遊》改編自小說《愛麗絲夢遊仙境》與《愛麗絲鏡中奇遇》，兩集席捲全球13億美元票房，從票房來看這新創之舉不算失敗。這讓迪士尼更有勇氣推出《與森林共舞》，大膽嘗試CGI（電腦產生的圖像），進而將更成熟的CGI技術應用在今年要上映的《獅子王》，取代1994年的2D動畫。

運用CGI擬真技術

電影評論家查克赫本（Zak Hepburn）表示：「家庭想看這些經典故事，他們需要重新發布，而不是重新發行，迪士尼正在給這些電影貼上新的印記。」透過CGI的擬真技術，木法沙、刀疤、辛巴有了更細緻的面部表情。迪士尼以當代科技將電影重新映入新舊世代眼簾，賣的不只是熟悉感與懷舊情結，而是每個人都會想要回到童年時光的那份純然悸動。《獅子王》7月19日在台上映。

(中國時報)