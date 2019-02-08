2019年02月08日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

雖說愛情無法被價格標籤衡量，但禮尚往來間，也難免會玩出諜對諜的甜蜜心機。口袋深不代表愛得深，入門款也能很華麗，當時尚品牌為信徒們開出理想清單，更為戀人們解答這不可言狀的繁複考題。

(中國時報)