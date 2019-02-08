腳尖示愛 高糖機密藏鞋裡
LULU GUINNESS心心相印肩背包，1萬2800元。（LULU GUINNESS提供）
Roger Vivier I Love Vivier愛心尖頭高跟鞋，2萬6600元。（Roger Vivier提供）
HOGAN LOVE女士休閒鞋，1萬7300元。（HOGAN提供）
甜蜜指數爆表的心形，是注定與愛情脫不了關係的主題，來自法國的LOUIS VUITTON，即藉旗下New Wave系列包款記錄此情此狀，並將巴黎藝術橋（Pont des Arts）上象徵愛情的金屬掛鎖、鑰匙等造型，點綴於絎縫皮革表面，可肩背、手拿的多種玩法，更為討喜單品增添實用特性。
大膽逗趣的英國設計師品牌LULU GUINNESS，也採用鮮明撞色手法處理愛心圖騰，透過形象大片帶領眾人回歸到樸實美好的鄉村生活，一同背負起真誠炙熱的溫暖愛意。
在創意總監Gherardo Felloni帶領下的法國配件品牌Roger Viver，將俏皮愛心形狀轉變為優雅輪廓，全新I Love Vivier系列鞋款，於腳尖與內裏大作文章，內外呼應的愛心形狀，是只有脫下高跟鞋的伴侶間才能看的高糖機密。富有年輕活力的HOGAN則反其道而行，大剌剌把「LOVE」字樣以刺繡、珠片裝飾於鞋側，大聲說出愛的宣言。
(中國時報)
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